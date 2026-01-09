Malas noticias para los fans de 'El señor de los anillos': se confirma el adiós para siempre a Viggo Mortensen como Aragorn

La nueva película de 'El señor de los anillos' va cogiendo forma poco a poco, pero ahora tenemos malas noticias para los fans de la trilogía dirigida por Peter Jackson: ya está confirmado que Viggo Mortensen no volverá a dar vida a Aragorn en 'The Hunt for Gollum'. De hecho, actualmente se trabaja en el casting para elegir a sus sustituto.

Ya se busca sustituto a Viggo Mortensen como Aragorn

Desde The One Ring han desvelado que las audiciones para elegir a sus sustituto están teniendo lugar esta misma semana en Londres y que también se llevarán a cabo en Nueva Zelanda. Eso sí, ni siquiera está decidido el perfil del actor idóneo, pues se está haciendo pruebas tanto a rostros conocidos como a auténticos desconocidos, lo que da a entender que simplemente quieren encontrar al mejor sustituto posible para Mortensen.

No obstante, hay algunos actores que sonaban mucho entre los fans que parecen descartados para la película que Jackson ha tardado casi 30 años en poder concretar: "Personas cercanas al reparto me han dicho que Ben Barnes y Sebastian Stan son considerados demasiado mayores para la visión de Aragorn. Según se ha informado, la película se ambienta 20 años antes de 'La Comunidad del Anillo', sirviendo de puente entre El Hobbit y El Señor de los Anillos".

Lo curioso es que tanto Ian McKellen como Elijah Wood sí estarían de vuelta como Gandalf y Frodo, pero se ve que el problema de la edad ha sido uno de los factores clave en el caso de Aragorn. Y es que es cierto que Mortensen se mostró abierto a volver a interpretarlo, pero puso unas condiciones sencillamente inasumibles en el caso de 'The Hunt for Gollum'.

De hecho, recordemos que la guionista Philippa Boyens aseguró en diciembre de 2024 que todos querían de vuelta a Mortensen y que todo dependía del actor, dejando caer que "dependerá completamente de lo bueno que sea el guion". Se ve que el libreto de la película dirigida por Andy Serkis no ha sido lo suficientemente bueno como para que quiera volver...

El estreno de 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' está previsto para el 27 de diciembre de 2027.

