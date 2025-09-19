"Me arrasó". 18 años después, Blanca Suárez sigue recordando con cariño el papel que le cambió la vida

Si a una pequeña Blanca Suárez le hubieran dicho que se dedicaría a la actuación no se lo hubiera creído, más que nada porque no era algo con el que tuviera una vocación clara. Sin embargo, unas extraescolares le empezó a meter el gusanillo en lo que crecía y en 2007 su vida cambió drásticamente cuando pasó a formar parte del reparto de la serie juvenil del momento, 'El internado'.

Así lo ha recordado en una reciente entrevista al programa El Faro de Cadena SER, en la cual la actriz ha repasado momentos de su vida en lo que entra en la cuenta atrás para el estreno de su próxima película, 'Parecido a un asesinato', dirigida por Antonio Hernández.

La internada

Durante la entrevista con Mara Torres, la locutora introdujo una breve escena de 'El internado', alegando que, aunque el debut de la actriz fue en 'Eskalofrío', la llegada de Julia Medina supuso todo un punto de inflexión.

Algo que confirmó Blanca Suárez:

«Fue el comienzo de muchísimas cosas. Yo siento que en mi vida siempre hay muchísimos comienzos, creo que cada proyecto es el comienzo de algo y te trae cosas. Y 'El internado' para mí fue algo decisivo e importantísimo. Fue el segundo proyecto profesional que hice en mi vida. Hice una película a los 17 que se llamaba 'Eskalofrío' y después empecé la universidad, hice mi primer año y tal y surgió entrar en la segunda temporada.»

Segunda temporada de una serie que ya entonces era todo un bombazo y que le gustaba bastante a Blanca Suárez, que reconoce que la veía y seguía. La actriz no puede evitar, además, emocionarse hablando de cómo 'El internado' le cambió la vida por completo:

«De repente estaba al otro lado de la pantalla de una serie que yo veía como espectadora. Me escucho la voz... y bueno. En ese momento debía tener 19 años recién cumplidos y fue una experiencia que me arrasó 100%, en positivo todo. Pasó por encima de mí mostrándome el mundo profesional porque yo realmente pasé de estudiar a trabajar en esto. No he tenido trabajos entre medias. Entonces, de repente empecé a ser independiente económicamente (...). De repente empezaba a vivir un mundo de adultos y fue un momentazo para mí.»

Además, la actriz habla sobre cómo en un principio iba a audicionar para 'Los hombres de Paco' y, si bien no la cogieron, se la guardaron para 'El Internado'. En este sentido, recuerda cómo no se podía creer la primera vez que puso un pie en el set de rodaje de la serie de Antena 3.

En Espinof | Las mejores series españolas en streaming

En Espinof | 'Jaguar' es una grata sorpresa: Blanca Suárez sobresale dando caza a nazis en esta intensa serie de Netflix