Meghan Markle regresa a la interpretación 8 años después de abandonar el reparto de 'Suits'

Ocho años después de su último papel en la pequeña pantalla interpretando a Rachel Zane en la celebrada 'Suits: La calve del éxito', Meghan Markle, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Henry, va a recuperar su carrera como actriz y volverá a ponerse frente a las cámaras en el largometraje 'Close Personal Friends', que está producido bajo el ala del gigante Amazon MGM Studios.

El retorno de la duquesa

Según informan fuentes de Deadline, la intérprete ha sido vista en el rodaje del título, que está teniendo lugar actualmente en Pasadena, y cuyo reparto completan nombres de primera línea como los de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding, quienes están a las órdenes del director Jason Orley, que debutó en 2019 con 'Bendita adolescencia' y que ha firmado varios especiales de comedia de Pete Davidson.

Por el momento se desconocen detalles sobre la trama de 'Close Personal Friends', más allá de que gira en torno a dos parejas, una famosa y otra anónima, que se conocen en Santa Bárbara y entablan una relación de amistad a toda velocidad. En lo que respecta al rol de Markle, los rumores apuntan a que interpretará a una versión de sí misma pero, como decimos, por el momento son sólo especulaciones y no hay nada confirmado de forma oficial.

Después de que abandonase 'Suits' de forma voluntaria en 2017, Meghan Markle contrajo matrimonio un año más tarde con el príncipe Henry. En 2019, Aaron Korsh, creador de la serie, explicó que tuvo en mente invitarla a hacer un cameo como Rachel Zane en la última temporada, pero terminó descartando la idea:

“Lo pensé, incluso valoré usar material de audio que ya teníamos para montar algo, pero al final decidí no pedírselo. Quise respetar su nueva vida y no ponerla en la situación de tener que rechazarlo. Así que simplemente decidí no hacerlo”.

Hasta que ha trascendido esta noticia, los últimos trabajos de Markle en el sector audiovisual han estado centrados en la producción, con un acuerdo entre su compañía Archewell Productions y Netflix a través del que se han gestado proyectos como 'Líderes de nuestro tiempo', 'Polo' o su serie de cocina y estilo de vida 'Con amor, Meghan'.

