La muerte peor actuada de la historia del cine

La película a la que pertenece esta popular escena es de 1973, es turca y se titula 'Karateci Kız', también conocida por su título en inglés: 'Karate Girl'. Su éxito internacional le llegó en septiembre de 2012 por un vídeo llamado "Worst movie death scene ever" ("La peor escena de muerte de la historia") que llegó a alcanzar 17 millones de visionados en YouTube.

Tres versiones de la muerte más bizarra y sobreactuada en una película

El vídeo se ha convertido en uno de los virales clásicos de Internet y ha protagonizado decenas de recopilatorios de "Las peores muertes de la historia del cine" y similares. En la secuencia vemos a la protagonista, Zeynep (Filiz Akın), disparando a un villano de impecable bigotón (Bülent Kayaba).

Una desesperante cámara lenta le acompaña en una atroz y muy cómica agonía que parece más bien una exhibición danza contemporánea. La jocosa secuencia incluye efectos especiales muy de andar por casa, espasmos ridículos y una inquietante mirada final al espectador. Materia prima para convertirse en chascarrillo viral.

Lo curioso es que existen no uno, sino tres vídeos con la misma escena. Para empezar, el que se viralizó está manipulado: el hilarante aullido interminable que acompaña la agonía del bellaco fue fruto de un momento de brillantez que asaltó al descubridor de la secuencia que la subió a Youtube.

Hay otra versión, de la edición doblada al inglés, en la que los responsables decidieron que esa agonía debía ir acompañada de una voz en off que subrayara el sufrir de la víctima de Karate Girl. Finalmente, está la versión turca, sin voces añadidas, y que es lo más parecido a un descenso a los infiernos de las snuff movies. Si las snuff movies se rodaran en la Dimensión Desconocida, claro.

Aquí Zeynep es una chica muda que vive con su padre, al que matan cinco fugitivos: del susto, la joven recupera el habla (es decir, al contrario de lo habitual en estos casos). Zaynep acabará enamorándose de un policía encubierto, que le enseñará a hacer karate y pegar tiros, y a quien los fugitivos matan el mismo día de su boda con nuestra heroína. La venganza está servida.

El original turco, pese a las expectativas que pueda generar la famosa secuencia de orgiástica muerte congelada en el tiempo no mantiene este nivel de delirio durante todo el metraje, donde abundan las escenas de acción muy mal interpretadas pero, curiosamente, nada mal coreografías. El argumento se ajusta a los códigos del cine de venganzas de la época, con ciertos parecidos ocasionales a la mítica 'Thriller. A Cruel Picture', pero en un registro infinitamente más suave.

