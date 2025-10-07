"No puedes controlar la taquilla". Dwayne Johnson reconoce el poco dinero que ha dado 'The Smashing Machine', pero se reivindica como actor dramático

No se puede decir que Dwayne Johnson no lo haya dado todo para promocionar como es debido 'The Smashing Machine': se ha recorrido todos los platós, hecho todas las entrevistas virales, aparecido en todos los sitios... Pero hay veces que, de manera inevitable, una película está condenada para el público y no hay nada que podamos hacer al respecto. El propio actor lo sabe, pero, claro, no está acostumbrado al fracaso.

Duro como una roca

'The Smashing Machine' ha sido el peor estreno de toda la filmografía de Johnson, con tan solo 6 millones de dólares recaudados en el primer fin de semana en la taquilla americana (en España tampoco ha destacado, entrando en el puesto 8 directamente). El actor, del que se sigue hablando como uno de los protagonistas de la temporada de premios, se ha sincerado en Instagram sobre los resultados inesperadamente bajos.

Desde lo más profundo de mis agradecidos huesos, gracias a todo el mundo que ha visto 'The Smashing Machine'. En nuestro mundo de contar historias, no puedes controlar los resultados de la taquilla, pero lo que me he dado cuenta de que puedes controlar es tu actuación, y tu compromiso para desaparecer por completo e ir a otra parte. Y siempre correré hacia esa oportunidad.

El actor no duda en lanzar piropos a su director: "Fue un honor transformarme en este papel para mi director Benny Safdie. Gracias, hermano, por creer en mí. La verdad es que esta película ha cambiado mi vida". Al menos alguien ha sacado algo en claro, porque, en un año inesperado plagado de éxitos indie por sorpresa, este, definitivamente, no ha sido uno de ellos. No siempre se puede ganar, Dwayne.

