"Odié hacer esa película". Kristen Stewart raja del reboot de 'Los ángeles de Charlie' y alaba la adaptación que dirigió McG hace 20 años

Para sorpresa de nadie, Kristen Stewart odió hacer 'Los ángeles de Charlie'. Un breve repaso a la filmografía y a las declaraciones de la que, sin duda, es una de las actrices más interesantes del momento —y ahí están títulos como 'Spencer' o 'Personal Shopper' para demostrarlo—, además de dejar claro que es una persona un tanto peculiar, tiene un gusto muy particular sobre el tipo de producciones en las que se involucra.

Ángeles y demonios

Durante la grabación de un vídeo de la serie 'Know Their Lines' de Variety, se le puso a prueba con la siguiente frase del reinicio cinematográfico de la saga dirigido por Elizabeth Banks: "¿Sabías que a los hombres les lleva siete segundos extra percibir a una mujer como una amenaza en comparación con un hombre?". La reacción de la actriz a la línea de diálogo, con un tono irónico de lo más incisivo, deja clara su relación con el proyecto.

"Recuerdo haberlo dicho. Fue de una pequeña película llamada 'Los ángeles de Charlie'. Queríamos un comienzo fuerte, ¿sabes? Queríamos transmitir de qué iba la película. Fue una buena idea en ese momento. Odié hacer esa película [ríe]. No sé qué más decirte. Honestamente, las tres... no puedes tocar eso. Cameron, Lucy y Drew... ¡Amo esa película! Si eso dice algo".

Con "Cameron, Lucy y Drew", Stewart hace referencia a los dos divertidísimos disparates que firmó McG a principios de los 2000 y que, sin duda, fueron mucho más exitosos que este reboot, cosechando 250 millones cada una en todo el mundo en contraposición a los 73 de la versión de 2019; un batacazo que su directora achaca, en buena parte, al marketing de la película y al modo en que la trataron los medios de comunicación.

Durante una entrevista con el New York Times, Banks confesó que desearía que la campaña promocional de la película "no se hubiese destinado sólo a chicas". Más tarde, en Rolling Stone, afirmó que lo único que interesaba a la prensa de la cinta fue una presunta "agenda de género" de la que ella no fue responsable.

"Gran parte de la historia que los medios querían contar sobre 'Los ángeles de Charlie' era que era una especie de manifiesto feminista. La gente seguía diciendo: '¡Eres la primera directora mujer de 'Los ángeles de Charlie!' Y yo decía: 'Solo han hecho una serie de televisión y las películas de McG... ¿de qué estás hablando? No hay ningún legado'. Simplemente amaba la franquicia. Por mi parte, no hubo ninguna agenda de género. Eso se colocó encima del trabajo, y fue un poco decepcionante. Sentí que me encasillaba a mí y al público de la película.

Perder el control de la narrativa de esa manera fue una verdadera decepción. Te das cuenta de cómo los medios pueden enmarcar algo independientemente de cómo lo hayas enmarcado. Resulta que soy una mujer que dirigió una película de 'Los ángeles de Charlie' que, casualmente, protagonizó un trío de mujeres increíbles. No puedes controlar a los medios diciendo: 'Eres una directora mujer, ¡y eso es especial!' —que lo es, pero no es lo único".

Independientemente de todo este tema, está claro que el gran problema de 'Los ángeles de Charlie' de 2019 no tiene nada que ver con lo ideológico, sino con el hecho de que lo único que se salva en términos cinematográficos es un reparto entregado a la causa.

