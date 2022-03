Óscar 2022: Will Smith rechazó abandonar la gala y la Academia confirma que tomará medidas contra el actor

La entrega de los Óscar está dando que hablar durante toda la semana, aunque no por las razones que esperábamos cuando empezó la gala. Varios días después del incidente entre Will Smith y Chris Rock, la Academia de Cine estadounidense está empezando a plantear qué medidas tomará contra el ganador del Óscar a mejor actor.

Suspensión y otras posibles sanciones para Smith

Las reacciones al bofetón de Will Smith no se han hecho de rogar, desde Jim Carrey criticando cómo ha eclipsado al resto de ganadores y nominados, hasta la presentadora Wanda Skyes contando cómo vivió el momento entre bastidores. Muchas de las críticas a toda la situación han ido dirigidas a la Academia de Cine por no tomar cartas en el asunto mientras todo pasaba, pasando por no expulsar a Smith de la sala, aunque parece que ya se ha puesto las pilas para salvar la cara.

En un comunicado sobre toda la situación, la Academia ha aclarado que en su momento se le pidió al actor que dejase la ceremonia, aunque Smith se negó y unos minutos después terminó subiendo de nuevo al escenario a recoger su premio por 'El método Williams'.

"Las acciones del Sr. Smith en la 94 ceremonia de los Óscar fueron tremendamente impactantes y traumáticas de presenciar. Sr. Rock, nos disculpamos con usted por lo que experimentó en nuestro escenario y le damos las gracias por su entereza en ese momento. También nos disculpamos con todos los nominados, invitados y espectadores por lo que transpiró durante lo que debía haber sido una celebración", se puede leer en el comunicado.

"Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Queremos aclarar que le pedimos al Sr. Smith que abandonase la ceremonia, pero se negó, y también reconocemos que deberíamos haber manejado la situación de manera diferente."

Todavía queda por ver cuáles son las consecuencias para Will Smith y si finalmente se le podría retirar el Óscar por saltarse las normas de conducta del evento. Por ahora, al actor se le ha dado un aviso de 15 días para que de una respuesta por escrita a sus acciones, y el próximo 18 de abril los miembros de la Academia se reunirán de nuevo para votar qué medidas se toman contra él.

En concreto, Will Smith se enfrenta a la "suspensión, expulsión y otras sanciones autorizadas" que todavía estarían por aclarar. Whoopi Golberg, quien también es miembro de la junta directiva de la organización, dijo sobre el asunto: "No le vamos a retirar el Óscar. Habrá consecuencias, de eso estoy segura, pero no creo que se haga eso".