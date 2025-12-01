La película que obligó a Natalie Portman a pedir perdón públicamente: "No quiero ofender las creencias de nadie"

La carrera como actriz de Natalie Portman abarca más de tres décadas en las que ha tenido tiempo para hacer todo tipo de películas. Sin embargo, solamente hay una por la que no le quedó otra que tener que pedir perdón público. No es uno de sus trabajos más conocidos, ya que me refiero a 'Zona libre', una producción israelí de 2005 dirigida por Amos Gitai.

"Fue un error hacerlo"

'Zona libre' nos cuenta la historia de Rebecca, una joven estadounidense que lleva un tiempo Jerusalén desde hace unos meses y acaba de separarse de su pareja. Un día estando desolada se sube al taxi de una mujer palestina que tiene que ir a la Zona Libre a recoger una importante suma dinero. Cuando llega allí se encuentra con malas noticias...

Presentada en el Festival de Cannes de 2005, el recorrido comercial de 'Zona Libre' fue muy limitado, pero durante su rodaje tuvo lugar un incidente por el que la actriz tuvo que disculparse. Fue durante la grabación de una escena en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén en la que Portman tenía que darse un beso con el actor Aki Avni.

El problema fue que algunos transeúntes se sintieron ofendidos por esa escena y empezaron a gritarles, lo que llevó a que ambos actores tuvieran que ser escoltados por la policía local para abandonar la zona. Portman lanzó el siguiente comunicado para pedir disculpas por lo sucedido:

Realmente no quiero ofender las creencias de nadie ni imponer nada a nadie y fue un error hacerlo. En cuanto ofendió a la gente, nos fuimos. Teníamos un horario de trabajo muy apretado, así que no lo pensamos. No debimos haberlo hecho.

Merece la pena recordar también que la ganadora del Óscar por 'Cisne negro' nació en Jerusalén, aunque sus padres se mudaron a Estados Unidos cuando apenas tenía tres años de edad. Por ello se trata de un tema especialmente delicado que no le quedó otra que abordar. Eso sí, mucho más drástica fue la decisión de acabar eliminando la escena de 'Zona libre', probablemente para evitar males mayores.

