Qué fue de Lauren Graham, la estrella de 'Las chicas Gilmore' que le cogió el gusto a la escritura y terminó volviendo a Stars Hollow

Cuando ves una serie que te acompaña durante muchos años, se hace raro cuando termina y dejas de ver a esos actores, cuyos personajes se habían convertido casi como en tus propios vecinos. Una vez concluyó 'Las chicas Gilmore', no volvimos a ver a muchos de los rostros que poblaban Stars Hollow. ¿Qué fue de Lauren Graham?

La Lorelai Gilmore real

Lauren Graham nació en 1967, en Honolulu (Hawai, EE.UU). Durante su infancia, vivió una temporada en Japón y en Southampton (Nueva York), e incluso llegó a competir en carreras de caballos antes de descubrir su vocación por la interpretación. Tras un tiempo trabajando como camarera y profesora particular, terminó mudándose a Hollywood.

Comenzó haciendo anuncios en TV, y no fue hasta 1993 cuando tuvo su primer papel en la pequeña pantalla. Debutó con 26 años en un episodio de la serie 'Loving', al que le siguieron otras breves apariciones en series como 'Cosas de marcianos', 'Seinfeld', 'Ley y orden' o 'Días de radio'.

En el año 2000, Graham encontró el papel que la lanzaría definitivamente a la fama: Lorelai Gilmore, la madre soltera de Rory en 'Las chicas Gilmore'. La comedia costumbrista creada por Amy Sherman-Palladino fue un éxito rotundo y se mantuvo en antena hasta 2007, después de 7 temporadas y 153 episodios.

Cuando llega el otoño, toca ponerse 'Las chicas Gilmore'

Junto a Alexis Bledel, dieron vida a la perfección a uno de los dúos televisivos más iconicos con su peculiar relación maternofilial, en la que la hija a menudo parecía la madre de su progenitora, debido al carácter alocado del personaje de Graham. Su éxito fue tal que incluso intentaron convencerla para alargar la serie en una temporada 8, pero ella se negó porque quería pasar a otra cosa y ya no tenían a la creadora a bordo.

Durante el tiempo que duró la emisión de 'Las chicas Gilmore', Graham participó en películas como 'Noviembre dulce', 'Un canguro superduro', 'Bad Santa' o 'Sigo como Dios'. También tuvo su incursión en el doblaje, en un episodio de 'Padre de familia' y protagonizando 'Lluvia de albóndigas'.

Lauren Graham en 'Parenthood'

Un par de años después, le llegaría su segundo rol televisivo más recordado: Sarah Braverman en el drama familiar 'Parenthood'. Aquí también interpretaba a una madre soltera durante las 6 temporadas y 103 episodios que duró la serie creada por Jason Katims.

La actriz se ganó su hueco en el imaginario seriéfilo, aunque no logró otros papeles que eclipsaran a los que le dieron la fama. Lo más destacable que hizo Graham durante la década de 2010 (aparte de 'Parenthood') fue precisamente retomar a Lorelai Gilmore en el revival que hizo Netflix de 'Las 4 estaciones de las chicas Gilmore'.

Los últimos trabajos audiovisuales que hemos podido ver de ella han sido la cancelada 'La extraordinaria playlist de Zoey' (2020-2021), poniéndole la voz a Oxana en la serie infantil 'Vampirina' (2017-2021) y la continuación en serie del clásico de Disney 'Somos los mejores: una nueva era' (2021-2022).

Lauren Graham en la serie de 'Somos los mejores'

Además de la interpretación, a Graham le picó el gusanillo con la literatura y debutó en 2013 con su primera novela de ficción: 'Someday, someday, maybe', para la que se inspiró en su experiencia como actriz. Desde entonces, ha publicado otros tres libros, incluyendo el de 'Talking as fast as I can: From Gilmore Girls to Gilmore Girls', en el que cuenta distintas anécdotas y cómo vivió ella el fenómeno de la serie que le cambió la vida para siempre.

