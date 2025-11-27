Quién es la actriz que interpreta a Dorothy en 'Wicked 2'. El director aclara por qué nunca vemos su cara

No fue la primera Dorothy de la historia del cine (ese honor es de Bebe Daniels en 1910), pero Judy Garland se quedó en nuestra memoria colectiva como la protagonista eterna de 'El mago de Oz', con su perrito Toto de la mano, sus zapatos rojos, sus canciones y su triunfo final contra la Bruja Mala del Oeste. Sin embargo, 'Wicked' ha cambiado para siempre la manera en la que vemos a esta niña de Kansas aterrizada en Oz por culpa de un tornado. Ya no cae, siendo generosos, igual de bien.

Ojo: Pequeños spoilers de 'Wicked 2', aunque, si has visto 'El Mago de Oz', no deberías alarmarte en exceso.

She has been changed for good

A lo largo de 'Wicked 2' vemos la llegada de Dorothy al mundo de Oz y la historia de la película de Victor Fleming contada desde otro punto de vista contemporáneo. Sin embargo, la protagonista de la historia original siempre aparece de espaldas o en forma de sombra, sin que se vea su cara, y ha llevado a que muchos se planteen quién es realmente la actriz que la interpreta.

Si nos fijamos en los títulos de crédito, tal y como cuenta The Wrap, podemos ver que es Bethany Weaver, una actriz de teatro y profesora de pilates de 30 años que marca aquí el inicio de su carrera cinematográfica. En Instagram ha afirmado "Qué honor ha sido ir por el camino de las baldosas amarillas". Es más, todo son palabras de gratitud por su debut: "Estaré agradecida eternamente y no lo olvidaré nunca. Un enorme agradecimiento al mejor director de todos los tiempos, Jon M. Chu, por escogerme para ser su Dorothy en este universo increíblemente perverso llamado Oz".

Por su parte, Chu explicaba en la revista Empire que hay un motivo por el que nunca vemos la cara de Dorothy: "No quería pisotear la idea que tienes de Dorothy en la historia con la que llegaste aquí. Probablemente está más en esta historia que en la obra de teatro y aún así no es la protagonista, sigue siendo el viaje de Elphaba y Glinda, y ella solo es un peón en medio del meollo". Eso sí, si en Universal siguen insistiendo con su Universo 'Mago De Oz', no dudéis ni un momento en que acabaremos viendo a Dorothy en todo su esplendor. Es cuestión de tiempo y desafiar la gravedad.

