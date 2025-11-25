"¿Sabemos ya cómo hacerlas? No". 'Wicked' tendrá más películas, porque Hollywood ya no sabe vivir sin franquicias

'Wicked', en su versión musical teatral, se estrenó el 28 de mayo de 2003 en San Francisco, basada en la novela original de Gregory Maguire. A lo largo de los últimos 22 años, la obra se ha estandarizado tras cambiar algunas canciones en su inicio o letras que no terminaban de encajar bien, y ha sido tal exitazo mundial que nadie se ha atrevido a continuarla fuera de las novelas... Hasta ahora. Porque cuando Hollywood hinca sus colmillos en una presa, se niega a dejarla escapar.

What is this feeling?

La historia de 'Wicked', bien es cierto, no acaba en la segunda parte ni en el teatro: Maguire hizo tres secuelas más ('Hijo de bruja', 'Un león entre hombres' y 'Fuera de Oz'), donde se contaba la historia de la estirpe de Elphaba y la vida del León Cobarde. A posteriori, y viendo el éxito, el autor haría otras tres novelas más ambientadas en Maracoor, un libro de historias cortas y una precuela. Pero claro, ninguna de estas se ha llevado al musical, por lo que una 'Wicked 3' parece, a priori, imposible sin tomar un riesgo abismal.

¿Y cómo no estar dispuestos a tomar riesgos después de que esta segunda parte haya recaudado 226 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel global? Michael Moses, director de marketing de Universal, ha hablado con Vulture para dejar claro que, oh sorpresa, él ya tiene en mente un Universo Cinematográfico Mago De Oz: "Debido al éxito de 'Wicked', pero también a los fans, tenemos casi la responsabilidad de imaginar cómo continuar en este universo. ¿Sabemos ya cómo hacerlo? No. Pero hay cosas en marcha".

Por supuesto. ¿O acaso creíais que podíamos tener algo bonito sin que se convirtiera en franquicia? Stephen Schwartz, el compositor del musical, dejó claro en la premiere que él y Winnie Holzman (co-guionista de las películas) estaban "trabajando ahora en ideas que no son una secuela de 'Wicked'. Creo que la historia de Glinda y Elphaba está completa, pero hay otros aspectos que pueden explorarse. Gregory Maguire, el novelista original, tiene, por ejemplo, varios libros. Pero hay otra idea en la que Winnie y yo estamos pensando: no una secuela, sino un complemento. Pongámoslo así".

Honestamente, durante un pequeño periodo de tiempo, pensé que esto sería un bonito oasis en medio de todas las sagas con las que nos atosigan mes tras mes: dos películas que no necesitan precuelas ni secuelas de ningún tipo. Supongo que no pensé en los complementos, claro. Hollywood, una vez más, va a dar todo lo que puede en su nueva obsesión. ¿Queréis 'Wicked'? Tomad 'Wicked', hasta que la bruja deje de hechizaros.

