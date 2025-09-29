Ricardo Gómez sobre 'La suerte' en Disney+: "Si Tardes de Soledad es Vito Corleone, lo nuestro es Homer Simpson"

En el último episodio de Otra ronda, el programa en formato entrevista que en el que nuestro compañero Alejandro G. Calvo invita a charlar a creadores y actores de la industria audiovisual, Ricardo Gómez se sienta sobre su trayectoria y el inminente estreno de 'La Suerte', la nueva serie de Disney+ dirigida por Paco Plaza y Pablo Guerrero. Entre bromas y reflexiones más serias, el actor de 'Cuéntame cómo pasó' comparte su entusiasmo por un proyecto que ya considera como uno de los más especiales de su carrera.

“Una serie sobre el entendimiento”

Ricardo Gómez arranca la charla con humor, explicando que llega con el hombro lesionado tras volver a jugar al fútbol y aunque el dolor todavía le acompaña, asegura que nunca deja de buscar nuevas experiencias. Pero pronto, la conversación se centra en 'La Suerte', la nueva serie que protagoniza y que se estrena el 8 de octubre en Disney+.

Para Gómez, el rodaje fue una experiencia única: “Terminamos hace un año y tenemos unas ganas enormes de que por fin se estrene”. Destaca la labor de los creadores Paco Plaza, Pablo Guerrero, Borja Santolaya y Diana Rojo: “Han hecho un trabajazo y siento que cuanto más deseo que un proyecto se estrene, mejor sensación tengo. Y aquí estoy en el tope de ganas”.

El actor interpreta a un joven opositor que, mientras conduce el taxi de su padre, termina por azar convertido en chofer de una cuadrilla de toreros que cree que él les trae suerte. Gómez subraya que, aunque la tauromaquia es un tema delicado, la serie lo aborda desde un punto de vista original:

“Creo que se han metido de manera muy inteligente en un tema escabroso. Más que hablar de toros, habla del encuentro de dos planetas distintos que no tienen nada que ver, pero que conviven”

Esa idea del entendimiento entre opuestos es, para él, el núcleo de 'La Suerte':

“Es más una serie sobre el entendimiento, algo que hoy parece caro. Juntas a personas que piensan distinto en el mismo espacio y acaban entendiéndose”

Una reflexión que resuena especialmente en tiempos de polarización y que, según él, aporta a la ficción un trasfondo más profundo bajo el tono de comedia. Por último, Gómez no duda en comparar la serie con 'Tardes de soledad', la reciente película de Albert Serra sobre el mundo taurino. Con una metáfora, deja claro que 'La Suerte' no busca repetir fórmulas, sino ofrecer una mirada diferente, fresca y entretenida sobre un universo que rara vez se aborda desde la comedia.

“Me parece una obra de arte. Nuestra serie es como la cara B de ese vinilo: si lo de Serra es Vito Corleone, esto es Homer Simpson”

