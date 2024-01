Robert Downey Jr defiende su blackface en 'Tropic Thunder' quejándose de que las cosas "se han embarrado" con el público actual

"El programa que están a punto de ver es 'Todo en familia'. Pretende poner de manifiesto, en clave de humor, nuestras debilidades, prejuicios y preocupaciones. Al convertirlos en fuente de risas, esperamos mostrar -de forma madura- lo absurdos que son". No, no es algo que han puesto ahora para proteger al público moderno: en 1971 se ponía delante de todos los episodios de 'Todo en familia', porque en el siglo XXI no hemos inventado nada. Ahora, Robert Downey Jr lo ha puesto como ejemplo para defender su actuación en 'Tropic Thunder'.

¡Unas declaraciones muy perras!

A lo largo de los años desde el estreno de 'Tropic Thunder' en 2008, Robert Downey Jr ha tenido que aguantar multitud de críticas por su blackface. O sea, pintarse la cara de negro, una actitud audiovisual que casi todos (con excepciones muy notorias y virales) vemos como algo arcaico, en desuso y sin sentido. Pero claro, obviamente la película de Ben Stiller lo utilizaba con mil capas de ironía que muchos no han sabido ver, como Downey ha afirmado en el podcast 'Literally!'.

Solía haber un entendimiento con el público, y no estoy diciendo que el público ya no entienda nada: estoy diciendo que las cosas se han embarrado. El espíritu con el que Ben Stiller dirigió 'Tropic Thunder' era, esencialmente, un atropello contra todos esos tópicos que no están bien y han sido perpetuados durante demasiado tiempo.

De hecho, consiguió una nominación al Óscar como actor secundario por la película, que con toda probabilidad repetirá ahora por 'Oppenheimer'. "Estaba viendo 'Todo en familia' y tienen un pequeño aviso al principio. La gente debería verlo, porque es un antídoto a esta adicción por el clickbait y la ofensa que todo el mundo parece tener estos días", ha dicho, zanjando el asunto... hasta la próxima vez que 'Tropic Thunder' vuelva a aparecer en redes sociales.

En Espinof: