Robert Pattinson podría ser el nuevo Batman en el reboot del personaje que dirige Matt Reeves

Según afirma 'Variety' en un artículo que se está difundiendo como un reguero de pólvora y que posiblemente lleve a confirmación o desmentido oficial en los próximos días, Robert Pattinson se encuentra actualmente en negociaciones para protagonizar 'The Batman', la nueva versión del personaje que prepara Matt Reeves. La película tiene su estreno previsto el 25 de junio de 2021 y la preproducción arrancaría este verano.

'The Batman' necesita un empujón de confianza de cara a los fans después de que en enero de 2017 Ben Affleck, Batman en las últimas películas del Universo DC -que, por otra parte, ha abandonado sus intenciones de crear un universo cohesionado al estilo Marvel-, abandonara el proyecto. Desde entonces Reeves, responsable de las dos últimas películas de la renovada franquicia de 'El planeta de los simios' está buscando un sustituto.

Pese a que la reacción en redes no se ha hecho esperar debido a la mala fama que Pattinson arrastra tras el monumental éxito de la saga 'Crepúsculo' (una maldición que también arrastra su igualmente extraordinaria compañera de reparto, Kristen Stewart), la elección no es descabellada. Físicamente da el tipo y Pattinson ha demostrado su talento sobradamente a las órdenes de directores como David Cronenberg, Claire Denis, Robert Eggers o Anton Corbijn en películas como 'Cosmópolis', 'High Life', The Lighthouse', 'Life' o el próximo proyecto de Christopher Nolan.