La salvaje película de ciencia ficción distópica con Arnold Schwarzenegger que Stephen King odia con todas su fuerzas

La carrera de Arnold Schwarzenegger está repleta de títulos inolvidables como 'Conan, el bárbaro', 'Terminator', 'Depredador', 'Desafío total' o 'Mentiras arriesgadas', pero también hay multitud de títulos que no hicieron tanto ruido en su momento. Hoy vengo a hablaros de uno de ellos en el que se mezclaba la ciencia ficción con la acción y que tiene en Stephen King a uno de sus mayores detractores.

Esa película tan odiada por King es 'Perseguido' y el principal motivo de su resquemor es que se trata de una adaptación de 'El Fugitivo', uno de los libros que el escritor firmó en su momento con el seudónimo de Richard Bachman. Bien conocido es su desprecio hacia la versión de 'El Resplandor' dirigida por Stanley Kubrick, pero en este caso quedó tan descontento que llegó a decir en 'Mientras escribo' que lo que escribió estaba "en las antípodas del personaje de Arnold Schwarzenegger en la película".

"No tiene nada que ver con ella"

De hecho, King ya mostró su descontento antes del estreno, llegando a intentar que su nombre no formase parte de la campaña promocional de 'Perseguido' y comentando poco después que "estaba fuera de mi control. No tuve nada que ver con ella y no tiene nada en común con la novela aparte del título" -al respecto conviene aclarar que tanto la novela como la película se titulan originalmente 'The Running Man'-.

Leída la novela y vista la película, no cuesta entender los motivos por los que King odia 'Perseguido' con todas sus fuerzas, ya que el vínculo entre ambas obras roza lo inexistente. Sin embargo, eso no supone que la película dirigida por Paul Michael Glaser esté exenta de interés, ya que no son pocos los que han destacado su vertiente profética tanto en lo referente a la deriva televisiva como en temas de corte político.

Eso sí, 'Perseguido' es, por encima de todo, un lujoso pasatiempo con el que volver a mostrar la faceta heroica de Schwarzenegger en lo que, hasta cierto punto, no deja de ser una evolución lógica de lo que ya había planteado 'Rollerball' 12 años antes. Todo ello con una desvergüenza absoluta que se traduce en un salvajismo inesperado en las escenas de acción, sobre todo aquellas dentro de la competición mortal en la que su protagonista se ve obligado a participar.

Sí es cierto que a 'Perseguido' le habría venido muy bien contar con un director con más personalidad que Glaser, sobre todo si recordados que el inicialmente contratado fue Andrew Davis, quien pocos años después demostró su talento para el cine de acción con dos títulos inolvidables de los años 90 como 'Alerta Máxima' y 'El Fugitivo'. Por el contrario, la carrera en el cine tras las cámaras de uno de los protagonistas de la inolvidable serie 'Starsky y Hutch' nunca terminó de despegar -si acabó firmando 'Kazaam' con Shaquille O'Neal de protagonista- y acabó centrándose en la pequeña pantalla hasta desistir por completo.

Además, acabó eclipsada por 'Depredador', la otra película que Schwarzenegger estrenó en 1987 con un coste inferior y que acabó recaudando bastante más. Con todo, 'Perseguido' acabó dando un modesto beneficio y muchos todavía celebran lo burra que llega a ser. Si vosotros todavía no la habéis visto, hoy tenéis una oportunidad de oro, pues se emite en Paramount Network a partir de las 13:35.

