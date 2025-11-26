"Serás una esclava, pero esta vez en un barco". Lupita Nyong'o explica cómo fue encasillada por Hollywood después de ganar el Oscar

Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre lo absurdos y bochornosos que pueden ser los mecanismos que mueven la maquinaria de Hollywood, ha tenido que llegar Lupita Nyong'o para subrayarlo y hacer que nos llevemos las manos a la cabeza. El motivo está recogido en una entrevista con CNN dentro del espacio Inside Africa, en el que ha explicado lo que supuso levantar el Oscar a la mejor actriz de reparto.

12 años de estereotipos

La lógica nos dice que, después de alzarse con el Premio de la Academia en 2014 por su magnífica labor en '12 años de esclavitud', la bandeja de entrada de Nyong'o estuvo a punto de a reventar con infinidad de ofertas para protagonizar proyectos de todos los tipos. Nada más lejos de la realidad, porque si algo gusta en la Meca del cine es tirar de tópicos y perpetuar estereotipos y estigmas raciales.

Así ha contado la propia intérprete lo que ocurrió por aquél entonces.

"[Ganar el Oscar] marcó los ritmos de todo lo que he hecho desde entonces. Pero lo que es interesantes que, después de que ganar el Premio de la Academia, pensarías, 'Oh, voy a conseguir papeles protagonistas en todas partes'. [En lugar de eso fue] 'Oh, Lupita, queremos que actúes en otra película donde serás una esclava, pero esta vez estarás en un barco de esclavos'. Esas fueron el tipo de ofertas que fui recibiendo en durante los mees después de ganar mi Premio de la Academia".

A pesar de que su victoria fue "un momento muy dulce", la kenianomexicana tuvo que hacer caso omiso a muchas publicaciones que trataron el momento como un objeto de estudio sociopolítico con el que teorizar y no como un logro artístico.

"Hubo artículos de opinión sobre: '¿Es este el inicio y el fin de la carrera de esta mujer africana negra de piel oscura?'. Tuve que ignorar a todos esos pontificadores porque, al final del día, yo no soy una teoría; soy una persona real".

Al final del día, parece que esto no deja de ser una anécdota para una Lupita Nyong'o que, a sus 42 años, continúa luchando por cambiar la visión de las mujeres africanas en la industria del entretenimiento.

"Me gusta ser una guerrera alegre a la hora de cambiar los paradigmas de lo que significa ser africana. Y si eso significa que tengo un trabajo menos al año para asegurarme de que no estoy perpetuando los estereotipos que se esperan de la gente de mi continente, entonces que así sea”.

