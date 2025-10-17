"Te vas a morir si sigues así, idiota". Michael Caine está eternamente agradecido a la estrella de Hollywood que le salvó la vida

Michael Caine tiene ya 92 años y esperemos que todavía cumpla muchos más. Sin embargo, él mismo es consciente de que no habría llegado a esa edad sin el consejo que le dio Tony Curtis durante los años 60, por lo que aún hoy está agradecido al legendario protagonista de 'Con faldas y a lo loco' o 'El estrangulador de Boston'.

"Michael. Te vas a morir si sigues así, idiota"

El actor fetiche de Christopher Nolan recordó en The Guardian que durante los años 60 se pasaba todo el tiempo fumando, pero un encuentro con Curtis le hizo tomar una medida drástica al respecto:

Fumaba mucho, pero Tony Curtis me salvó la vida. Estaba en una fiesta, fumando un cigarrillo tras otro junto a la chimenea, cuando una mano apareció por detrás, me sacó los cigarrillos del bolsillo y los arrojó al fuego. Me giré y era Tony Curtis. No nos conocíamos, pero me dijo: «Te he estado observando, Michael. Te vas a morir si sigues así, idiota». Así que lo dejé.

No obstante, Caine no dejó entonces de fumar para siempre, ya que él mismo confiesa que: "Más tarde empecé a fumar puros, pero los dejé por Hurricane Higgins, el jugador de billar. Conocía a Alex bastante bien, y una noche estaba fumando un puro mientras veía la televisión. Alex apareció en la pantalla con una caja de voz y pude ver que se estaba muriendo. Apagué el puro en el cenicero y no volví a fumar"

Higgins falleció en 2010, pero sus problemas de salud venían de mucho antes. De hecho, lo más probable es que Caine se refiera al documental 'Tobacco Wars' emitido en 1999, donde habló sobre su precaria situación de salud y se quejó de que en su época les regalaban los cigarrillos.

En el caso de Caine sí que llegó a tiempo para que sus años fumando no acabasen afectando de forma irremediable a su salud. Eso sí, le costó mucho más asumirlo que en el caso de la marihuana, pues la tomó una vez y "me reí durante cinco horas. Casi me sale una hernia. ¡Debí estar muy tenso antes! Cuando salí de la fiesta a la una de la madrugada en Grosvenor Square, estaba solo en una esquina, partiéndome de risa, y ningún taxi me paraba. Tuve que caminar hasta mi piso en Notting Hill, y al volver, juré que nunca volvería a consumir drogas. Y nunca lo hice".

