Ya tenemos nueva cazavampiros para el reboot de 'Buffy', ¡y viene directa de 'Star Wars'!

Reconozco que tenía mis dudas sobre su existencia real, pero parece que de verdad han pisado el acelerador, por fin, en la secuela de 'Buffy Cazavampiros'. Tanto, que incluso ya tenemos protagonista más allá de Sarah Michelle Gellar, que volverá más bien en un papel de mentora de la nueva cazadora, una muchacha de 15 años proveniente de 'Star Wars' y que, si todo va como debería, dará mucho que hablar: Ryan Kiera Armstrong.

Going through the motions

Gellar, que ya le ha dado la bienvenida en Instagram a "Nueva Sunnydale" quedó prendada por la joven actriz desde el primer momento: "Desde el momento que vi la audición de Ryan supe que solo había una chica que quisiera a mi lado. Tener ese tipo de inteligencia emocional y talento a una edad tan joven es un regalo. Además, su sonrisa ilumina incluso la habitación más oscura", ha afirmado.

De momento, y a pesar de no ser todavía mayor de edad, hemos podido ver a Armstrong en series como 'Tripulación Perdida', 'American Horror Story: Red Tide' o 'Anne with an E'. Nada mal para alguien que prácticamente empezó su carrera con una nominación al Razzie por 'Ojos de fuego' (lo que llevó a que ellos mismos prohibieran, en el futuro, más nominaciones a menores de edad). Dan ganas de decir, estaca en mano, "Y ahora qué, ¿eh?".

De momento solo sabemos que este reboot (o secuela tardía, según como lo mires) de 'Buffy' no tendrá a Joss Whedon por ningún lado. En su lugar, será sustituido por la oscarizada Chloe Zhao en la dirección y con Nora y Lila Zuckerman como showrunners, que ya han dado la bienvenida a la nueva cazadora: "Estamos muy emocionadas por haber encontrado a la cazadora de esta generación en Ryan Kiera Armstrong. Nos alucinó, y no tenemos ninguna duda de que es la elegida". Estamos un pasito más cerca de volver a Sunnydale, y eso es suficiente para alegrar cualquier mañana.

