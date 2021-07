Vin Diesel explica su conflictiva relación con Dwayne Johnson: "No soy felliniano, pero haría cualquier cosa por conseguir interpretaciones en todo lo que produzco"

Tras una larga espera motivada por la pandemia, 'Fast & Furious 9' empieza a llegar a los cines de todo el mundo, arrasando en taquilla antes de su sorprendente premiere en el Festival de Cannes (arranca este próximo 6 de julio). Otro rotundo éxito para la saga de acción liderada por Vin Diesel, estrella con la habilidad especial para realizar declaraciones que nos vuelan la cabeza.

Entre otras perlas, ha dicho que 'Fast 7' tiene la mejor escena de la historia y que para Spielberg es un "crimen contra el cine" que el propio Diesel no haya vuelto a dirigir. Ahora, con motivo del estreno de 'Fast 9', el actor que da vida a "Dom" Toretto ha querido referirse a su conocido conflicto con otro de los grandes nombres de la franquicia: Dwayne Johnson.

Recordemos que "The Rock" cuestionó en público la profesionalidad de varios compañeros de la franquicia, provocando un enfrentamiento con Tyrese Gibson que Diesel no pudo arreglar a tiempo. Johnson había participado en 'Fast 5', 'Fast 6', 'Fast 7' y 'Fast 8' pero se desvinculó de la serie principal aprovechando su buena química con Jason Statham y coprotagonizó su propio spin-off, 'Hobbs and Shaw' (que también triunfó en taquilla).

Diesel y su "amor duro" con la Roca

Cuando parecía que esta sería la mejor forma de mantener a todos contentos, Johnson y Diesel decidieron enterrar el hacha de guerra y anunciar a los fans que volverían a trabajar juntos en alguna de las últimas películas de 'Fast & Furious'.

Habrá que ver si "The Rock" no cambia de idea tras las palabras de Diesel sobre su complicada relación porque, como cabía esperar, no coincide con lo que ha dicho su compañero. Según el punto de vista de Diesel, el problema llegó a la hora de interpretar a Hobbs: afirma que tuvo que presionar a Johnson para lograr el personaje que quería, y ese proceso generó tensión entre ambos. Así lo explica: