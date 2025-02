Después de ver 'Reacher', el autor de los libros se retractó de sus palabras: "Hizo algo que yo temía hacer y lo hizo magníficamente bien"

Con la tercera temporada recién estrenada, 'Reacher' ha vuelto a demostrar por qué es la serie de acción del momento y que tiene cuerda para rato. No en vano ya está la temporada 4 asegurada en Amazon Prime Video y, además, un spin-off protagonizado por Neagley, la misteriosa mejor amiga del protagonista, interpretada por Maria Sten.

Un spin-off que, según el autor de la saga Lee Child, es algo que no estaba en sus planes. Es más, según cuenta en una reciente entrevista para TheWrap, jamás hubiera pensado que hacer una serie sobre Neagley en solitario fuera posible... hasta que Nick Santora, creador y showrunner de la serie, le convenció de lo contrario.

Neaglación

Y es que durante años los lectores le han pedido a Child que escribiese una saga propia para Neagley, algo a lo que siempre se ha negado. Una negación, una promesa de no hacerlo porque, simplemente, no veía la posibilidad de cómo con ese personaje sin estropearlo. No sabía cómo explicar a Neagley. Pero llegó Santora y le convenció de ello:

«Me ponía nervioso hacerlo porque para mí, lo especial sobre ella es que era misteriosa. Es inexplicable. No quería profundizar demasiado en lo que es. Sentí que eso haría explotar la burbuja de algún modo, así que evité hacerlo. [Nick Santora dijo] "Sí, voy a explicarla. Voy a explicar por qué es como es". Pensé que era valiente y creo que la solución que se le ocurrió es magnífica y estoy increíblemente celoso de ello. Hizo algo que yo temía hacer y lo hizo magníficamente bien.»

El escritor además asegura que Maria Sten es «la gran sorpresa de la serie» y que encarna a la perfección a Neagley. Tanto es así que cuando escribe a Neagley ve a Maria: «No puedo ver más allá de ella. Ha reclamado ese papel y se merece por completo ese spin-off. Espero que sea un gran éxito y que lo disfrute.»

