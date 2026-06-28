La extraordinaria película número 1 mundial de Prime Video. Sólo un mes después de fracasar en cines, ahora arrasa en Amazon

En Amazon tienen muy claro que cada película es un mundo y hay que dar margen a ver cómo funcionan en cines antes de decidir su fecha de lanzamiento en cines. En el caso de 'Las ovejas detectives' se ha traducido en su llegada en streaming apenas un mes después de su estreno en cines, donde no tuvo el éxito que se merecía. Ahora es la película número 1 mundial de Prime Video.

Escrita por Craig Mazin, creador de la versión televisiva de 'The Last of Us', y protagonizada por Hugh Jackman, 'Las ovejas detectives' cuenta la historia de un pastor que cuenta historias de asesinatos a su rebaño, pero un día es él quien aparece muerto. Eso dará pie al inicio de una investigación de lo más peculiar para esclarecer los hechos.

Una maravilla de película

Eso es el resultado de haber conseguido ser ya número 1 de la plataforma en 14 países, lo que le ha permitido destronar a otro fenómeno como el de 'Culpa tuya: Londres'. Sí es cierto que sigue sin ser una cifra deslumbrante de números 1, pero es que la encantadora película dirigida por Kyle Balda va creciendo poco a poco, pues durante su primer día en la plataforma de Amazon no llegó a lo más alto en ningún país.

España es uno de esos territorios en los que esta inusual película que mezcla comedia y suspense ha llegado a lo más alto, y esperemos que siga su tendencia al alza, que el libro original tiene dos secuelas y estaría encantado de que también fuesen adaptadas por MGM Studios. Lo que juega en su contra es que 'Las ovejas detectives' no tuvo el éxito esperado en cines, pues logró recaudar 125 millones de dólares frente a un presupuesto de 75.

Por cierto, 'Las ovejas detectives' tiene una puntuación casi perfecta de la crítica, ya que consigue un 95% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. No seré yo el que lo discuta, pues me parece una de las mejores películas de lo que llevamos de año, siendo tanto capaz de arrancarse más de una carcajada como de emocionarte.

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