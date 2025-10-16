De fenómeno en Wattpad al éxito más grande en Prime Video. La trilogía de Mercedes Ron se despide con el estreno de 'Culpa nuestra'

Lo que comenzó como una historia escrita en una plataforma como Wattpad ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos juveniles del panorama audiovisual. 'Culpa mía', la adaptación de la novela homónima de Mercedes Ron, arrasó en Prime Video hace unos años y se coronó como la película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma.

Su secuela, 'Culpa tuya', repitió la hazaña al situarse como número uno mundial durante su primer fin de semana de estreno. Y ahora, recién estrenada 'Culpa nuestra', el final de la trilogía, vuelve el fenómeno que va mucho más allá del género de romance juvenil. Detrás de estos números hay un movimiento cultural que conecta con la generación Z, que nació en Internet, creció en los márgenes de la industria y terminó dominando el mainstream.

Un éxito abrumador

Publicada por primera vez en Wattpad en 2017, 'Culpa mía' fue el punto de partida de una historia que acumula ya más de 70 millones de lecturas online y más de tres millones de ejemplares vendidos en su versión literaria. Comenzó como un relato espontáneo y se transformó en una trilogía -'Culpa mía', 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra'- que ha trascendido el formato del libro para conquistar el mundo como un fenómeno audiovisual. El éxito de sus adaptaciones en Prime Video ha confirmado que las narrativas nacidas en comunidades digitales tienen el poder de movilizar a audiencias masivas y crear fandoms tan apasionados como fieles.

Parte del magnetismo de la saga 'Culpables' reside en su retrato del amor juvenil. Noah no es la clásica protagonista que necesita ser rescatada, y Nick no es simplemente el chico rebelde y peligroso que arrastra a la heroína al desastre. Ron buscó deliberadamente romper con los estereotipos románticos y aunque sí que perpetúa muchos patrones tóxicos, también habla de la identidad y la madurez.

Y a todo esto se le añade una maquinaria fan sin precedentes. Desde su publicación, la comunidad de lectores -y después de espectadores- ha acompañado cada paso del proyecto con absoluta devoción. Prime Video supo capitalizar esa energía, escuchando al fandom, que sin duda es el mejor motor a la hora de promocionar una historia.

Con el estreno de 'Culpa nuestra', la tercera y última entrega, Mercedes Ron cierra el círculo que empezó en Wattpad y que hoy alcanza a millones de personas en todo el mundo. La trilogía no solo ha consagrado un nuevo modelo de éxito, sino que también ha reivindicado la capacidad de las historias juveniles.

Las tres películas ya están disponibles en Prime Video.

