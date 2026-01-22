Hoy en Prime Video, una gran colección de fantasía oscura y folclórica que mereció más atención en su estreno en cines

El folk horror está teniendo un interesante resurgir en el terror contemporáneo, y se puede elucubrar con los diferentes motivos que motivan este fenómeno. El amor por algunos clásicos de culto, la idea de recobrar las leyendas locales que pueden expresar miedos reconocibles en el presente o, bien, tan solo la oportunidad de contar historias alejados de la modernidad o de tener que retratar el uso de un móvil.

Puede ser una combinación de todo, pero no deja de ser valioso poner en valor las historias y los miedos del pasado para crear nuevos artefactos artísticos que interpelen. Muchos clásicos de culto se están generando desde este formato, y en nuestro territorio hay relatos de sobra para sobresalir en esta escuela. Así lo exhibe una película como ‘Gaua’.

Con la iglesia hemos topado

La última obra de fantástico del cineasta Paul Urkijo es una de las sorpresas más estupendas que nos ha dejado el terror del último año. Oscuros relatos folk, con lo rural y lo religioso creando extraordinarios puntos de conflicto, elaborados en una especie de antología que ya se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

En una recóndita región de las montañas vascas, durante el siglo XVII, una chica huye de su violento marido en mitad de la noche, a pesar del riesgo de recorrer el bosque en su estado más oscuro. Consigue, eso sí, llegar al cobijo de tres mujeres que están lavando ropa, bebiendo sin pudor y compartiendo relatos de miedo que sirven para comentar los chismes del pueblo.

Urkijo regresa a la fantasía oscura después de su aventura de épica medieval (con también su base en el folklore fantástico) en ‘Irati’. Aquí vuelve a exhibir talento para crear claustrofobia incluso en la relativa libertad del espacio abierto del bosque, además de reinterpretar con respeto la mitología de la región de Euskadi.

‘Gaua’: relatos de miedo que contar en la oscuridad del bosque

La estructura de ‘Gaua’ se asemeja a la de una antología, pero no deja de ser un señuelo con el que contar una historia más completa de manera menos tradicional. Una buena manera en la que sorprender, además de permitirse imaginar visualmente diferentes relatos y mitos que plasmar con fabulosa artesanía en pantalla.

Todo comparte una misma ambición y espíritu crítico contra la represión y el señalamiento promovido en los pueblos por influencia del catolicismo y sus representantes. ‘Gaua’ se vuelve un relato de liberación que traza aún más hermanamiento con obras como ‘La bruja’, en la que también se ofrece relectura de estos personajes empleados para infundir temor. Urkijo vuelve a mostrar que es uno de los cineastas más especiales del fantástico nacional con otra obra remarcable.

