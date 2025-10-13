Hoy en Prime Video, una de las mejores películas del siglo XXI. Ganó 2 Oscars y tiene a un monumental Anthony Hopkins

Desde el silencio y la fuerza de la intimidad, 'El padre' pertenece a esa categoría de películas que desarman al espectador. Estrenada en 2021 y dirigida por Florian Zeller -que se basó en su propia obra teatral-, esta historia sobre la fragilidad de la memoria y el amor entre un padre y una hija es una experiencia tan íntima como devastadora.

En ella, Anthony Hopkins y Olivia Colman brillan en dos de sus mejores interpretaciones, sumergiéndonos al espectador en el desconcierto, la ternura y la angustia de una mente que empieza a apagarse. Pero más allá de esto, la película ofrece una mirada profundamente humana al deterioro de la memoria, mostrándolo desde un realismo y una sensibilidad arrolladores.

Pérdida e identidad

En 'El padre' conocemos a Anthony (Hopkins), un hombre de más de 80 años que sufre demencia progresiva. Sus recuerdos se mezclan con el presente, las caras cambian, las conversaciones se confunden, y su propia casa se convierte en un escenario lleno de extraños. Su hija Anne (Olivia Colman) intenta cuidarlo con paciencia y cariño, pero el peso de ver desaparecer lentamente a su padre la desborda. A ratos él la trata con frialdad, a ratos ni siquiera la reconoce. Y, en medio de esa niebla, la película logra que el espectador comparta su desorientación, experimentando la pérdida de la realidad de una manera casi física.

El debut como director de Zeller es tan meticuloso como empático. Su estructura narrativa juega con la confusión del protagonista hasta el punto de que, como espectadores, nos cuesta distinguir qué es real y qué no. Esa elección narrativa no solo es brillante, sino que también resulta profundamente perturbadora, porque nos sitúa dentro del laberinto del olvido.

A este efecto contribuyen la fotografía de Ben Smithard ('Downton Abbey') y el montaje de Yorgos Lamprinos, que mantienen la sensación de continuidad incluso cuando el espacio y el tiempo se diluyen. Aquí, los pequeños detalles -como un cuadro que desaparece, una habitación que cambia de color o una voz que ya no suena igual- construyen una atmósfera en la que la confusión se vuelve casi tangible.

Todo esto dio como resultado una de las grandes obras cinematográficas del siglo, con hasta seis nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, y dos estatuillas -una para Hopkins y otra para el guion adaptado de Zeller y Christopher Hampton-.

Al final, 'El padre' no es solo una película sobre la demencia. Es una historia sobre el amor incondicional, la impotencia ante el paso del tiempo y la inevitable fragilidad de los que más queremos. Una de las mejores obras del siglo XXI y una película que se queda contigo después y que habla sobre cómo a veces recordar es también una forma de decir adiós. La tenéis en Prime Video, Movistar Plus+ y HBO Max.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2025