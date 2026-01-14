Hoy en Prime Video, una obra maestra del thriller más inquietante que todavía es enigmática y escalofriante

Los noventa fueron una época prolífica para el thriller de investigación, asesinatos en serie y psicopatías varias. El éxito de ‘El silencio de los corderos’ y de ‘Se7en’ propició la proliferación de muchos, ejem, copycats tan entretenidos e incluso estimables como accidentalmente anestésicos. De tan frecuentes, la sensación de peligro ante un asesino dejó de estar presente en la atmósfera de muchas producciones.

Por supuesto, mucho tiene que ver con no desviarse de fórmulas establecidas y también de querer dar resoluciones medianamente satisfactorias, como un culpable con cara, a fenómenos no tan fácilmente explicables e incluso inquietantes. Entrar en lo último es justo lo que ha hecho de ‘Cure’ no solo una respuesta genial dentro del género, sino una obra maestra del mismo.

Una enfermedad propagada

La gran obra de revelación internacional de Kiyoshi Kurosawa, protagonizada por un extraordinario Kôji Yakusho, ofrece una aproximación diferente, única y magnífica al género del thriller policial. Una maravilla de película que todavía se mete bajo tu piel y que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Takabe es un policía de la ciudad de Tokio que debe investigar una serie de asesinatos brutales que se están dando en la ciudad. Todos dejan una misteriosa X en las paredes, lo que hace sospechar en un único culpable actuando en serie. Pero la realidad irá abriendo la puerta a una conclusión más inquietante donde varias personas son llevadas por el mismo impulso de matar.

Kurosawa nos presenta crímenes y misterio más o menos reconocibles para un espectador habituado al género, pero no tarda en retorcerlo para meterse en territorio más enigmático o, al menos, con explicaciones menos sencillas. La investigación es un método de entrada no para desvelar un posible culpable, sino para ir dándose cuenta de que el abismo nos puede devolver la mirada en cualquier momento.

‘Cure’: mirar al abismo

La controlada interpretación de Kôji Yakusho permite enfatizar una atmósfera inquietante que, puntualmente, coquetea con lo fantástico para atreverse a ir más allá con las cuestiones. El mundo que dibuja Kurosawa es escalofriante porque más perturbador que un asesino en serie es una serie de asesinatos producidos por una psicosis compartida y fácilmente aceptada.

Sus conclusiones son difusas deliberadamente para que sea el propio espectador quien las elabore, dejando una confusión que no es confusa ni cobarde sino emocionalmente apropiada. La ‘Cure’ que enuncia el título no es una afirmación, sino casi un ruego ante lo que parece una epidemia convertida en algo cotidiano. El excelente uso del montaje mantiene una abstracción en parte impenetrable, aunque siempre sugerente además de estremecedora.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia