Hoy en Prime Video, uno de los mejores thrillers políticos de la historia con un reparto de escándalo

Kirk Douglas, Burt Lancaster y Ava Gardner en un magistral trabajo de suspense de John Frankenheimer

Siete Dias De Mayo 1964 John Frankenheimer
Todos tenemos, o deberíamos tener, nuestros lugares confortables a los que recurrir ante la duda de no saber qué ver. Y estos rincones pueden ser, sencillamente, los rincones no cubiertos, o vistos hace largo tiempo, de la filmografía de alguien esencial. Una película como ‘Siete días de mayo’ es perfecta porque te cubre a muchos interpretes y cineastas esenciales.

Sin tiempo para vacilar

Un maestro artesano del suspense como John Frankenheimer dirige un thriller político adaptado por Rod Serling, con un reparto de escándalo que incluye a Kirk Douglas, Burt Lancaster y Ava Gardner, además de un plantel de valiosos secundarios. Una estupenda propuesta que ver en streaming en Amazon Prime Video, aunque también se puede encontrar en Filmin o gratis en PlutoTV.

Es uno de los momentos más candentes de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en el seno interno del poder militar se cree que el presidente americano está siendo blando con los enemigos comunistas. Es por ello que un misterioso general orquesta en la sombra un golpe de Estado que se ejecutará en siete días, a menos que los gobernantes sean capaces de ponerle freno.

El planteamiento habla directamente con el momento en el que se estrenó, con JFK cuestionado por su manera de manejar el tenso conflicto con los soviéticos y su pulso en la carrera nuclear, que derivó en la crisis de los misiles de Cuba. En cierto modo, la película le echó un necesario guante al remarcar la importancia de la estabilidad y de plantar frente al autoritarismo en momentos de incertidumbre.

Es un mensaje relevante todavía en el presente, y no sólo porque sea evocado también en nuevas películas como ‘Una casa llena de dinamita’, de otra maestra del thriller y la contundencia política como Kathryn Bigelow. Un mensaje comunicado con esa buena pericia que caracteriza a Serling como guionista, pero también por el implacable pulso de Frankenheimer.

Resulta muy fácil dejarse llevar por la dinámica potente y, también, llena de tensión de la película gracias a estos artesanos, pero también con un reparto en estado de gracia que parecen tener convencimiento en lo que cuenta la obra. ‘Siete días de mayo’ es uno de esos clásicos que debería recuperarse sí o sí en algún momento que no se tenga claro qué ver.

