La película de acción que se convirtió en la más vista de Prime Video se estrena por sorpresa en televisión: tuvo 50 millones de visualizaciones en 11 días

Una cosa muy habitual es que las películas que se estrenen de forma directa en una plataforma de streaming nunca van a salir de ahí. A fin de cuentas, las compañías han pagado grandes sumas de dinero para quedárselas en exclusiva y no les compensa dejar resquicios para que la gente disfrute con ellas por otra vía. Por ello es toda una sorpresa que hoy se estrene en televisión la nueva versión de 'Road House. De profesión: duro'.

La película dirigida por Doug Liman fue fruto de cierta polémica en su momento porque el plan era estrenarla primero en cines, pero Amazon decidió anular eso tras su compra de MGM. Finalmente se lanzó en streaming el 21 de marzo de 2024 con un éxito atronador, pues logró más de 50 millones de visualizaciones en 11 días, convirtiéndose así en la película más vista de Prime Video hasta la fecha. Eso sí, ese honor solamente le duró unos meses, ya que a finales de año fue superada por 'Red One'.

Festival de mamporros

'Road House. De profesión: duro' parte de la misma novela que ya sirvió como inspiración para un mítico thriller de acción de 1989 protagonizado por el ya fallecido Patrick Swayze. Aquí el papel de Dalton lo asume un musculado Jake Gyllenhaal dispuesto a repartir estopa a diestro y siniestro. Poco importa si enfrente incluso está el temible Connor McGregor.

Todo eso lleva a que estemos ante una película bastante cafre, pero también con suficiente sentido del humor como para que ese aluvión de hostias bien dadas funcione bastante bien como pasatiempo para aquellos que no quieran complicarse demasiado. Todo ello con un toque de malvivir propio de la vida de los bares y bajos fondos que le da otro toque distintivo respecto a otras propuestas de un corte similar.

Si todavía la tenéis pendientes, esta noche tenéis una oportunidad de oro para solucionarlo totalmente gratis, ya que se emite en Cuatro a partir de las 22:00 dentro del espacio El Blockbuster. Si se os escapa, sigue disponible en Prime Video, pero entonces os tocará pasar por caja.

