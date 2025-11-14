Solo este fin de semana gratis en Youtube. La nueva serie de los creadores de 'La leyenda de Vox Machina' estrena por sorpresa su primer episodio

Vaya sorpresa me acabo de llevar cuando, entre las múltiples notificaciones que me llegan ha salido una que me ha pillado desprevenido. Tanto que he tenido que comprobar que servidor se haya despistado con una de las series que más espero para la próxima semana. Y es que Prime Video acaba de lanzar gratis en Youtube el primer episodio de 'The Mighty Nein'.

Un preestreno por sorpresa de la nueva serie de Critical Role, los creadores y responsables de la también magnífica 'La leyenda de Vox Machina', que llegará con su estreno oficial el próximo miércoles 19. Eso sí, esto es por tiempo limitado ya que el episodio estará disponible hasta el domingo 16 a las 23:59 hora del Pacífico (las 8:59 de la mañana del lunes en España).

Los nueve críticos

No es la primera vez que desde Prime Video recurren a colgar los episodios en Youtube de forma gratuita. Ya en vísperas de la temporada 3 de 'La leyenda de Vox Machina', la plataforma lanzó toda la serie de manera gratuita para ir abriendo boca.

Según la sinopsis oficial, 'The Mighty Nein' sigue a un grupo de fugitivos y marginados unidos por secretos y cicatrices que deberán aprender a trabajar juntos cuando una reliquia arcana conocida como "The Beacon" cae en manos peligrosas.

Con Tasha Huo como showrunner, los chicos de Critical Role le dan voces a los personajes: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel y Travis Willingham. Entre las estrellas invitadas tenemos a Anjelica Houston, Lucy Liu y Nathan Fillion entre muchos otros.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series animadas de 2025