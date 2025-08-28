Sólo tienes 4 días para verla en Prime Video: la imprescindible película de intriga y suspense con sorprendente aparición de Arnold Schwarzenegger

Películas como ‘El gran Lebowski’ están tratadas inequívocamente como comedias, por mucho que haya una evidente raíz de cine negro y grandes influencias de historias detectivescas pululando todo el rato en la historia. Resulta curioso que uno de sus referentes como es ‘Un largo adiós’ no sea considerada tan humorística y sí más puro noir a pesar de que las diferencias son bastante mínimas.

Despedidas extrañas

El impecable legado de esta joya del cine de suspense e intriga sigue siendo fascinante, uno de los trabajos más accesibles de un director único e importante como Robert Altman. Con un Elliott Gould espléndido de protagonista (y hasta un Arnold Schwarzenegger inesperado) la película se puede ver en Amazon Prime Video por tiempo limitado, siendo el 31 de agosto su último día disponible en el catálogo (luego se puede rescatar en Filmin).

Philip Marlowe recibe una sugerente propuesta viajera de su amigo Terry Lennox, que le invita a viajar a la frontera mexicana. Una vez de vuelta la policía pide al investigador que explique sus quehaceres en la frontera, además de su posible implicación en el asesinato de la mujer de su amigo.

El cine de Altman se nutre a menudo de las divagaciones, de desviar la atención de lo que parece la historia principal para sobreponer una serie de conversaciones o detalles aparentemente nimios que, sin embargo, es capaz ocasionalmente de convertir en retazos llenos de vida. Es algo que debería actuar en contra de un género que se sostienen en atmósfera, contención incluso en sus impulsos melodramáticos y el recorrer continuamente una línea muy estrecha.

En su lugar, consigue lo mejor de todo, tanto de la embriagadora sensación de la historia detectivesca cargada de cinismo y el “joie de vivre” del cine libre e impredecible de Altman. El humor respira grandiosamente en la reconstrucción que el cineasta hace de los códigos clásicos, al mismo tiempo que los explora detalladamente.

Gould está fantástico en su propia versión de Marlowe, un personaje que ha regresado en repetidas ocasiones a la gran pantalla con actores y variaciones de todo tipo. Su casi tosquedad y absurdez, que vuelve un buen activo cómico, realzan de maravilla el aire extraño que Altman persigue en la que es quizás una de las mejores películas para entrar en su estilo.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de intriga y suspense de la historia