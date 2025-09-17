Después de 'Arcane' y 'Devil My Cry', le toca el turno a 'Splinter Cell'. El creador de John Wick se alía con Netflix para su nueva adaptación de videojuegos

Poquito a poco Netflix ha ido apostando cada vez más por las adaptaciones animadas de videojuegos, más notablemente con 'Arcane', 'Castlevania y 'Devil May Cry'. Tenemos una buena lista de adaptaciones entre las series de Lara Croft o Capitán Laserhawk, y ahora se suma otra más a la familia con la inminente serie de 'Splinter Cell'.

Que no pare la cosa

Poco a poco vamos cerrando la parrilla de estrenos de otoño, y ahí se nos ha colado 'Splinter Cell: Deathwatch', basada en la serie de videojuegos de Ubisoft. Hace ya cinco años que se confirmó el proyecto, y ahora la serie está prevista para estrenarse el próximo 14 de octubre en Netflix.

Con el estreno tan cerquita se ha dejado ver un tráiler muy completo y cargadito de acción, aunque habrá que ver si traslada correctamente lo mejor de los videojuegos. Por ahora parece que se centrará en narrar una historia independiente en lugar de adaptar un juego concreto y desde Netflix nos adelantan una historia centrada en Sam Fisher, una legenda del mundo del espionaje que vuelve a la acción para ayudar a un nuevo recluta.

La serie de 'Splinter Cell' se ha desarrollado desde Ubisoft Film & Television y animado desde Sun Creature y Fost, con Guillaume Dousse y Félicien Colmet-Daage como directores. Aunque su mayor baza a favor es que cuenta con Derek Kolstad, creador de la saga John Wick, como guionista y productor ejecutivo.

En cuanto a reparto tenemos a Liev Schreiber como Sam Fisher,Janet Varney como Anna Grimsdottir, Kirby Howell-Baptiste como Zinnia McKenna y Joel Oulette como Thunder.

