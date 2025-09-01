Esta olvidada película de Brad Pitt quería convertirse en un clásico de la animación. Acabó siendo el peor trabajo de su carrera

A principios de los noventa, a Brad Pitt le faltaba curriculum para mostrarse al mundo como la superestrella que es hoy. Venía de un pequeño pero fabuloso rol en 'Thelma y Louise' y estaba a un par de años de hacer 'Entrevista con el vampiro' y 'Seven', pero entre sus experimentos con proyectos de todo tipo se topó probablemente con el más complicado de todos.

Llamado trágicamente en España 'Una rubia entre dos mundos', 'Cool World' era el siguiente proyecto cinematográfico de Ralph Bakshi tras casi una década en el mundo de la televisión. El animador se había hecho un nombre en el nicho poco transitado de la animación para adultos, con películas como 'Tygra: Hielo y fuego' y 'Los hechiceros de la guerra' o incluso la primera adaptación de 'El Señor de los Anillos' antes de que llegara Jackson.

Era una filmografía reflejo de su talento único, que unido con el carisma de Brad Pitt y un formato que mezclaba animación y live-action podía haber dado una de las películas más interesantes del panorama. Las ambiciones de Bakshi desde luego iban por ahí. Quería hacer la primera película de animada de calificación X de la historia, y lo iba a conseguir con una cinta de terror. Una historia de sexo y paternidad monstruosa que supuestamente conquistó a Paramount a las primeras de cambio.

Se ve que no mucho, porque una vez tenían el proyecto en el bolsillo, desde el estudio no tardaron en reescribirlo sin consentimiento de Bakshi, y aunque se mantuvo en el proyecto hasta el final, para el autor fue una pelea constante afrontar todos los cambios que Paramount quería hacer. Así fue como la película acabó siendo un noir incomprensible que, pese a tener otra femme fatale, carecía de la mala baba original. El objetivo principal fue adaptarla a un público más joven, algo que cuesta creer viendo el producto final porque sigue estando lleno de detalles adultos por todas partes y más que sugerente en lo sexual.

El resultado es lo que suele pasarle a los monstruos de frankenstein involuntarios, con diferentes partes del proyecto llevándolo en direcciones distintas y acabando así en un limbo creativo extraño para un estudio que estaba obsesionado con hacer aquí la próxima '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' Desde el marketing quedó bastante claro, en Paramount no dudaron en apoyarse a tope en Holli Would, su particular Jessica Rabbit aquí a la imagen de Kim Basinger que protagonizó una controversia después de que la convirtieran en una figura de 22 metros subida encima de la clásica señal de Hollywood en una pose sugerente.

Nada sirvió, ni el marketing ni la controversia atrajeron al público a una taquilla nefasta (apenas 14 millones de su presupuesto de 30), ni el proyecto consiguió convencer a nadie a nivel artístico. A día de hoy la película se mantiene en un nefasto 4% en Rotten Tomatoes, haciéndola con diferencia la película peor valorada en toda la carrera de Brad Pitt, incluso por debajo de otras olvidadas como 'Johnny Suede'.

