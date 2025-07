La película que Warner nos prohibió ver ya tiene fecha de estreno. Es la última oportunidad para los Looney Tunes

El 9 de noviembre de 2022, Warner anunció que, aunque la producción de 'Coyote vs ACME' ya había terminado y la película estaba completa, no iban a lanzarla ni siquiera en HBO Max y, de hecho, nadie la podría ver jamás. El motivo, un ajuste de impuestos, en lo que vino siendo un clásico movimiento de David Zaslav, que ya hizo lo mismo con 'Batgirl' unos meses antes. Muchos dimos por hecho que se quedaría guardada para siempre, sobre todo después de que cualquier cifra que las diferentes empresas pusieran delante fuera sistemáticamente rechazada. Y entonces, de alguna manera, tras la polémica y cuando todo parecía perdido, Ketchup Entertainment, que pagó 50 millones de dólares por ella, logró salvarla de la quema.

¡Beep, beep!

En la Comic-Con de este año, conscientes de que necesitábamos más noticias que nos dieran tranquilidad y según Variety, por fin supimos la fecha de estreno: será el 28 de agosto de 2026. Durante el panel mostraron dos escenas de la película y sufrieron la interrupción de ACME, que trataron de boicotear su estreno calificando a la película como "anti-ACME". Además, invitaron al escenario al mismísimo Wile E. Coyote. Vamos, todo un show a la altura de lo esperado.

Una de las escenas mostraba todos los artilugios ACME que habían fallado al personaje durante los años (sacados directamente de los cortos originales) y la otra relataba el primer día del juicio, con múltiples guiños a los Looney Tunes. No serán los únicos, según nos han prometido, porque habrá cameos tanto populares (como Bugs Bunny, el Gallo Claudio y el Pato Lucas, claro está) como más oscuros.

Aunque parezca que es un triunfo de los espectadores, lo cierto es que 'Coyote vs ACME' es mucho más que una simple película ressucitada: es la última oportunidad que tienen los Looney Tunes para demostrar que pueden seguir siendo relevantes tras el fracaso de 'El día que la Tierra explotó' y 'Space Jam 2'. Se supone que en Warner están preparando una nueva película de los personajes, pero mucho me temo que, al final, todo dependerá de si, después de tantos dimes y diretes, 'Coyote vs ACME' consigue dar dinero.

Sobre todo en un tiempo tan saneado como el nuestro, donde los dibujos animados enseñan valores pero, muchas veces, se olvidan de la diversión más básica, necesitamos a los Looney Tunes, los porrazos cayendo en el desierto, los golpes contra cactus, los pianos cayendo en la cabeza, la violencia cómica sin sentido. Apoyarlo y abrazar su perenne slapstick o despreciarlo si fuera como un producto de otra época, solo depende de nosotros. La prueba de fuego tendrá lugar dentro de un año. ¡Luego no vale lamentarse si no volvemos a escuchar el "Eso es to-eso es to-eso es todo, amigos"!

