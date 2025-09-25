"¿Qué están haciendo con Blade? No tenemos ni idea". El director de 'Marvel Zombis' estalla y explica por qué el personaje ha debutado en su serie antes que en una película propia

Cuando, en 2019, Kevin Feige anunció que Mahershala Ali sería el nuevo Blade en una película futura, nadie imaginaba que sería tan futura. Desde entonces han pasado 14 películas y 19 temporadas televisivas en dos fases y media del Universo Marvel. La película de Blade ni siquiera se ha empezado a rodar (si es que va a hacerlo en algún momento), y por eso se nos hace tan raro que el personaje se pasee tranquilamente por el mundo de 'Marvel Zombis' en su primera aparición oficial en el UCM. Como si no fuera su debut, vaya.

Caballero Blade

El que vemos no es exactamente Blade, conste, sino una versión del personaje con los poderes del Caballero Luna. De hecho, tiene al cargo a otro actor de doblaje distinto a Ali, Todd Williams. Ahora, el creador de la serie, Bryan Andrews, le explica a Variety por qué coló a un personaje sin película en una serie de animación como esta. ¿La explicación? La que imaginas: ellos creían que, para cuando se estrenara en Disney+, en Marvel ya tendrían algo montado.

Al principio no iba a ser Blade. Sabíamos inmediatamente que iba a ser Blade Knight. Tampoco sabíamos que íbamos a salir antes que una película de Blade. Cuando estamos haciendo las series animadas y tienen una propiedad en acción real al mismo tiempo, es muy difícil porque tienes que estar atento a lo que están haciendo con ese personaje. A veces lo están averiguando y nosotros decimos "Tenemos que hacer esto. Necesitamos la decisión ahora". Es muy duro, así que no queríamos tener nada que ver con Blade porque estaba este guion, aquel guion, lo que sea. En plan, ¿qué están haciendo? No tenemos ni idea.

Si lo piensas, tiene toda la lógica dejar a Blade a un lado para fusionarle con el Caballero Luna: "Si hacíamos a Blade Knight, lo separábamos por completo de lo que estuvieran haciendo la película, se convertía en algo propio y es increíble. Blade, el Puño de Khonsu, apareció pronto de manera natural. Era perfecto emparejarle con nuestra joven protagonista que no tiene ni idea de lo que están haciendo".

Además, el director ahonda en el motivo por el que estos cuatro episodios no acabaron cristalizando en una película, que era lo que se rumoreó en un primer momento: "Tiempo y dinero, tío. Nos dicen 'Eh, esto es todo lo tenéis', y nosotros '¡Ay, mierda! Vale'. Estábamos creando una cosa y no sabíamos cuál iba a ser el límite". Entonces decidieron hacer una película de dos horas y media lanzada en cines, pero "había problemas contractuales por culpa de Spider-Man. Había normas de Sony que entraron en juego, y pensamos 'Mierda, ¿eso existe? Oh, no, vale, supongo que no podemos hacerlo'. Así que lo rompimos".

No os preocupéis, porque, efectivamente, tienen historias de sobra para una temporada 2: "No tenéis ni idea de la locura que está esperando al cruzar la esquina si tenemos la oportunidad". Quizá para entonces ya tengamos película de Blade. Nunca se sabe.

En Espinof | Creo que si 'Daredevil: Born Again' es lo mejor del Universo Marvel es por poner el diálogo sobre la acción y lo terrenal sobre lo cósmico

En Espinof | Las mejores series de 2025