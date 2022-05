'Vampire in the Garden': Netflix revela un emocionante avance de la nueva serie de anime mostrando todo el potencial de sus vampiros

Apenas queda una semana para el estreno de 'Vampire in the Garden', que llegará a Netflix el próximo 16 de mayo. La serie de anime de vampiros promete ser cruda y no andarse con chiquitas, y el nuevo avance de la animación hace hincapié en la brutalidad del enfrentamiento entre vampiros y humanos.

Acción, música y vampiros

El anime y los vampiros hacen un combo espectacular, y 'Vampire in the Garden' promete ser un añadido perfecto para la lista de animes del género... Al menos en el terreno de la animación a falta de ver qué tal funciona la historia.

La trama del anime es una historia completamente original (no basada en manga o novelas ligeras) y continúa expandiendo la colaboración entre Netflix y varios grandes estudios de animación japonesa. En concreto, 'Vampire in the Garden' es una producción de Wit Studio, quienes ya han demostrado su calidad con las tres primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin', la espectacular 'Ranking of Kings', y esta primavera acaba de estrenar por todo lo alto 'Spy x Family' junto a CloverWorks.

'Vampire in the Garden' nos introduce a un mundo donde quedan muy pocos humanos, y los que hay viven en una guerra constante contra los vampiros. Este nuevo avance del anime nos muestra el conflicto entre ambos bandos y lo sangriento que se puede volver para prepararnos para el resto de la serie.

A pesar de lo caótico de este escenario, el anime se centrará en la improbable relación entre Momo y Fine, una humana y una vampira. Contra todo pronóstico, ambas empiezan a formar una amistad a través de la música, ya que la humana quiere tocar el violín y la vampira sueña con ver el mundo entero.