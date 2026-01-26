Tras 4 años de espera, este peculiar isekai prepara su regreso con un cambio muy prometedor que puede convertirlo en uno de los mejores animes del año

Este año va a venir bastante potente para los fans de los animes isekai. Entre otras cosas marca el esperado regreso de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', pero los astros se han alineado y unas cuantas series del género están por volver a nuestras parrillas. Y es que tras cuatro años de espera, ahora sabemos que 'Ascendance of a Bookworm' estrena nuevos capítulos en unos pocos meses.

Pasando página

'Ascendance of a Bookworm' ('Honzuki no Gekokujō: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erandeiraremasen') adapta las novelas ligeras de Miya Kazuki y You Shiina, que arrancan con una protagonista reencarnada en otro mundo. En Japón, Urano Motosu era una estudiante de universidad que soñaba con ser bibliotecaria, pero al morir se reencarna en un mundo en el que los libros tan solo son accesibles para las élites.

Así empieza su nueva vida como Myne, quien conserva los recuerdos de su anterior vida y decide empezar a crear e imprimir sus propios libros para leer todas las historias que quiera.

Las tres primeras temporadas tuvieron muy buena acogida, pero desde que se emitió la tercera temporada en 2022 en Crunchyroll estábamos pendientes de ver cómo continuaba 'Ascendance of a Bookworm'. Pues recientemente se ha dejado ver un nuevo tráiler con una pinta encantadora y también se ha confirmado que la cuarta temporada del isekai arrancará el 4 de abril con los animes de primavera.

Aunque creo que la novedad más jugosa es que ahora el anime cambia de manos, de Ajiado a Wit Studio, y es una noticia muy prometedora que podría elevar el nivel para 'Ascendance of a Bookworm'. Wit Studio se ha ido convirtiendo en los últimos años en uno de los estudios más candentes, y aunque tuvo sus momentos de horas bajas tras perder licencias como 'Shingeki no Kyojin' y 'Vinland Saga' ha ido volviendo con mucha fuerza.

Ahora mismo se está haciendo cargo de 'Spy x Family' junto a CloverWorks, además del remake 'The One Piece' y nos ha dejado animes originales muy potentes como 'Moonrise' y 'El amor a través de un prisma'. Así que han demostrado su capacidad artística más que de sobra, con lo que 'Ascendance of a Bookworm' podría beneficiarse tremendamente de su toque para despuntar entre la ristra de animes que tendremos a lo largo del año.

