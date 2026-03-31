Tras 7 años desaparecido, este legendario mangaka regresa al ruedo. El creador de 'Gintama' tiene una nueva serie en marcha, y arranca ya mismo

Hace ya casi siete años que 'Gintama' dijo adiós, cuando se publicó su último capítulo en la Jump Giga en junio de 2019. Tras casi dos décadas en publicación, el icónico manga de Hideaki Sorachi echaba el cierre, y desde entonces el mangaka ha tenido a sus fans esperando una nueva obra.

Un descanso merecido

Sorachi se ha tomado las cosas con calma, especialmente después de una serie tan larga. Pero parece que está listo para volver al ruedo y ya prepara un nuevo manga en su casa de siempre, la Weekly Shonen Jump: '2nd Year Class B Hero Destroyers'.

'2nd Year Class B Hero Destroyers' llega con la ola de nuevas series para la icónica revista, que ya venía arrastrando muchas cancelaciones, y arranca oficialmente el próximo 20 de abril.

Por ahora no se sabe demasiado de este nuevo manga del autor de 'Gintama', aunque se ha dejado ver una primera imagen promocional. Podemos adivinar que tendremos un dúo protagonista de adolescentes, y a juzgar por su título quizás '2nd Year Class B Hero Destroyers' gire en torno a los villanos de la historia.

Este 2026 se perfila genial para Sorachi. Además de su nuevo manga, también se ha estrenado en Japón la película 'Gintama: Yoshiwara in Flames' para celebrar los veinte años del anime. Por si fuera poco, también llega el 16 de abril a Netflix 'Dandelion', que adaptará el primer manga de Sorachi, con lo que tenemos la primavera bastante completita.

Esperemos que '2nd Year Class B Hero Destroyers' también tenga una larga vida por delante y no se sume a la lista de guillotinazos de la Shonen Jump.

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