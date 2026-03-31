Ni 'Torrente Presidente', ni 'Proyecto Salvación'. La película más taquillera del año es un espectáculo que muchos ni siquiera saben que existe

Estos días se habla mucho de los éxitos de 'Torrente Presidente' y 'Proyecto Salvación', algo lógico si tenemos en cuenta que la primera que está arrasando con todo en España y la segunda el mayor éxito de Hollywood de lo que llevamos de 2026. Sin embargo, la película más taquillera hasta ahora es un espectáculo que muchos ni siquiera saben que existe.

'Pegasus', una saga muy taquillera

Como ha sucedido en más de una ocasión, su enorme éxito en China es lo que ha propulsado a 'Pegasus 3' hasta una recaudación a día de hoy de más de 631 millones de dólares. Un éxito descomunal que es fruto de la constancia, ya que cada película de esta franquicia automovilística ha recaudado más que la anterior -'Pegasus' logró 255 millones en 2019 y 'Pegasus 2' hizo 466 millones hace dos años-.

'Pegasus 3' nos cuenta cómo Zhang Chi y sus amigos intentan volver a una vida normal tras el último rally de Bayanbulak, pero la fiebre por la velocidad sigue en plena ebullición, por lo que no duda en aceptar la posibilidad de participar en e Rally Muchen 100 para ser uno de los representantes de China en la competición.

El gran interés de los espectadores chinos hasta este tipo de relatos viene de largo, pues la saga 'Fast & Furious' siempre ha funcionado muy bien en taquilla allí. Además, 'F1: La película' también fue uno de las pocas producciones de Hollywood que consiguieron buenos ingresos en el gigante asiático el año pasado, pues sumó allí más de 59 millones de dólares.

Por desgracia, la saga 'Pegasus' es prácticamente desconocida en España, ya que ninguna de las dos anteriores entregas llegó a estrenarse comercialmente en las salas. Y acceder a ellas por otros medios también es tarea harto complicada. ¿Cambiará eso por el empuje de 'Pegasus 3'? Tampoco lo descartemos, que 'Ne Zha 2' llegó a lanzarse en los cines de nuestro país pese a que la primera parte se quedó inédita.

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