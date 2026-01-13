Hace 12 años se estrenó la película de ciencia ficción que se convirtió en la más taquillera de la historia en China. Recaudó 1105 millones en todo el mundo

El gran éxito que está teniendo 'Zootrópolis 2' en China es solamente otro recordatorio del potencial que tiene ese mercado para Hollywood. Sin embargo, los espectadores del país asiático parecen haber perdido bastante interés hacia las producciones norteamericanas en apenas una década, pues en 2014 se estrenó una película de ciencia ficción que se convirtió en la más taquillera de la historia en China: 'Transformers: La era de la extinción'.

El último gran triunfo comercial de la saga Transformers

En concreto, 'Transformers: La era de la extinción' logró el equivalente a 301 millones de dólares en los cines chinos, lo cual supuso un porcentaje bastante elevado de los 1.105 millones con los que el largometraje dirigido por Michael Bay se despidió de los cines de todo el mundo. Un éxito atronador que no se repitió apenas tres años después con la llegada de 'Transformers: El último caballero'.

La quinta entrega de la saga sufrió un tremendo bajón en taquilla, ya que se tuvo que contentar con unos ingresos totales de 605 millones. Curiosamente, en China todavía funcionó muy bien, pues allí sumó 228 millones, una cifra inferior a su predecesora, pero sin que la caída de sus ingresos fuese tan pronunciada como en el resto del mundo.

Eso sí, el bajón que tuvo 'Transformers: El último caballero' en todos los sentidos es una losa de la que la saga ha sido incapaz de recuperarse. A los hechos me remito, pues 'Transformers: El despertar de las bestias' no pasó de los 441 millones (91 de los cuales los logró en China), mientras que la muy reivindicable 'Transformers One' fracasó con unos escasos 129 millones (en China apenas llegó a los 21 millones).

Dicho esto, 'Transformers: La era de la extinción' aún se mantiene en el top 50 de las películas más taquilleras de todos los tiempos en China. Para ser más precisos, la aventura de ciencia ficción liderada por Mark Wahlberg ocupa el puesto 43 y solamente hay seis largometrajes de Hollywood que han logrado superarla en todo este tiempo.

Eso sí, 'Transformers: La era de la extinción' apenas mantuvo ese número 1 en China durante unos meses -dos largometrajes de 2015 lograron superarla-, lo cual es cierto que la permitió convertirse en la única película estrenada en 2014 que superó los 1.000 millones de dólares en taquilla. Luego llegaría la decadencia comercial de la saga, pero la cuarta entrega arrasó por completo.

En Espinof | 'Transformers', todas las películas de la saga de acción y ciencia ficción ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores sagas de películas de la historia