Uno de los thrillers más esperados de 2026 desvela su primer tráiler. Javier Bardem aterroriza a los que le metieron en la cárcel en 'Cape Fear'

No veáis las ganas que tengo de catar esta miniserie desde que se anunció el proyecto hace ya un par de años. Desde Apple TV acaban de desvelar el primer tráiler de 'Cape Fear', thriller inspirado en la estupenda 'El cabo del miedo' de Martin Scorsese y que veremos en nuestras pantallas a partir del 5 de junio.

Inspirada tanto en la película como en la novela 'The Executioners' que ya tuvo adaptación protagonizada por Gregory Peck, en 'Cape Fear' seguimos la historia de un matrimonio feliz que verán un momento dulce estropeado cuando un célebre asesino al que metieron en prisión sale de la cárcel en busca de venganza.

No es Sangría-vil

Ojo porque el trío protagonista se las trae. Un tan imponente como divertido Javier Bardem interpreta al asesino Max Cady, mientras que Amy Adams y Patrick Wilson son Anna y Tom, el matrimonio de abogados que se verán asediados por este criminal. Además, Joe Anders, Lily Collins, Malia Pyles y CCH Pounder completan el reparto.

Nick Antosca ('The Act', entre otros dramas criminales) crea y es el showrunner de 'Cape Fear', que también cuenta con la producción de Martin Scorsese y Steven Spielberg. Spielberg de hecho produjo la película protagonizada por Robert De Niro. En la dirección del piloto se encuentra Morten Tyldum.

'Cape Fear' estará compuesta por 10 episodios, que se emitirán a ración de uno por semana a partir del 5 de junio. Por cierto, si preferís, aquí podéis ver el tráiler en versión original.

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