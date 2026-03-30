La temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' incluye una referencia a una serie fantástica que pasó algo desapercibida

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' retoma la historia aproximadamente seis meses después de los eventos del final de la primera entrega, y lo hace en un contexto en el que el mundo del Universo Cinematográfico de Marvel ha cambiado notablemente. Nueva York ha caído bajo el control del alcalde Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), y los justicieros con superpoderes, incluido Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), se han visto obligados a esconderse bajo tierra.

En su lugar, patrullas de matones enmascarados recorren la ciudad imponiendo la ley marcial como parte de la iniciativa "Calles más seguras" de Fisk. Sin embargo, el estreno inicial parece mostrar una ciudad más tranquila y próspera que nunca, y esta ilusión se refleja en el regreso de "The BB Report", la producción en línea que presenta a la joven reportera BB Urich (Genneya Walton) entrevistando a ciudadanos al azar en la calle, conectando directamente con el legado de su difunto tío Ben Urich (Vondie Curtis-Hall). Esta mezcla de ilusión y realidad establece el tono de la temporada, pero también da pie a algunos problemas narrativos que generan diversidad de opiniones.

La sombra de 'Mr. Robot'

A pesar de la apariencia idílica de Nueva York, "The BB Report" rápidamente deja ver que nada es lo que parece. Un hacker toma el control del noticiero e inserta imágenes de una figura misteriosa con la máscara de Fisk, exponiendo sus actividades delictivas e incitando a la ciudad a despertar.

La referencia a la cultura hacker es clara y recuerda inevitablemente a la icónica serie 'Mr. Robot', con sus videos de fsociety y su crítica al poder y la corrupción. Sin embargo, mientras que la obra de Sam Esmail combinaba sátira, tensión y autoconciencia con maestría, en 'Daredevil: Born Again' estos segmentos resultan más irregulares y no logran el mismo impacto dramático ni la misma ironía fina.

La temporada también tiene dificultades al tratar de incorporar mensajes políticos contemporáneos. La recuperación de "The BB Report" podría haber sido un recurso brillante para explorar la propaganda y las noticias falsas, pero los diálogos a veces son algo forzados. Esto hace que la intención de mostrar resistencia frente al poder corrupto quede opacada, y la sátira política pierda fuerza frente a la claridad y precisión que tenía 'Mr. Robot' en su aproximación a la crítica social.

Aun así, la temporada mantiene varios aciertos importantes. La inclusión de BB Urich como reportera conecta con el legado de su tío Ben y permite ofrecer una perspectiva fresca sobre los eventos de la ciudad. Además, el contraste entre la fachada idílica de Nueva York bajo Fisk y lo que realmente sucede en las sombras sigue siendo un recurso narrativo efectivo, dando profundidad a la historia y enriqueciendo la trama principal.

No obstante, al hacer eco de elementos tan reconocibles de 'Mr. Robot', la serie queda inevitablemente bajo la lupa de los espectadores. La comparación es inevitable y pone el foco en la dificultad de capturar la complejidad y el tono de la obra de Sam Esmail, lo que hace que algunas escenas de la temporada sean algo torpes. Aun así, los guiños a la cultura hacker y la exploración de la resistencia contra la autoridad siguen aportando interés y tensión a la narrativa.

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