"Me sentí un poco intimidado". El creador de 'Paradise' revela cuál es la inspiración real que hay detrás de uno de sus personajes

Algunas ideas son tan potentes que acaban propiciando que se origine y se escriba una nueva serie prácticamente sola. Es el caso de 'Paradise'. Lo que en apariencia arranca como un thriller político -con un agente del Servicio Secreto investigando el asesinato del presidente de Estados Unidos- pronto se transforma en algo mucho más ambicioso y sorprendente.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Ficción y realidad van de la mano

La serie, creada por Dan Fogelman, arrancó con uno de los giros más comentados del pasado año al revelar que sus personajes viven en realidad en un enorme búnker subterráneo tras un evento de extinción masiva. Un golpe de efecto que no solo redefinía la historia, sino que marcaba el tono de una ficción que mezcla política, misterio y ciencia ficción con una soltura poco habitual. Pero lo más interesante es que detrás de esta premisa hay una inspiración muy concreta en la vida real.

El origen de 'Paradise' se remonta a una experiencia personal de Dan Fogelman tras reunirse con una figura especialmente poderosa de Hollywood. El propio creador recordaba aquel momento así en IndieWire:

"Mientras me hablaba, pensaba para mis adentros: Esta podría ser la persona más poderosa con la que he estado jamás en una habitación, en cuanto a influencia, riqueza y demás. No podía oír bien lo que me decía, porque estaba absorto en mis pensamientos. Era joven y me sentía un poco intimidado".

Y esa sensación no se quedó ahí. Poco después, mientras conducía por Los Ángeles, Fogelman vivió un incidente inesperado: "Estaba conduciendo por Culver City, aquí en Los Ángeles, y se oyó un fuerte estruendo; una grúa había dejado caer algo en una obra. Es de esas cosas que te sobresaltan". Ese momento fue un detonante creativo y le llevó a imaginar cómo reaccionarían las personas más poderosas del mundo ante una catástrofe global.

De esa mezcla de ideas surgió el núcleo de la serie. "Empecé a pensar en ese tipo y en toda la gente que debe tener a su alrededor, pero cuando las cosas empiecen a ir realmente mal, se encontrará en la misma situación que todos nosotros", contaba Fogelman, revelando que el verdadero impulso de 'Paradise' fue la idea de que el poder pierde sentido cuando todo se derrumba.

Con el desarrollo del guion, esa reflexión evolucionó hasta dar forma a uno de los personajes clave de la serie: Samantha “Sinatra” Redmond. "Mientras escribía, y me empezó a gustar mucho este Presidente, pensé que incluso los presidentes tienen personas a las que rendir cuentas", explicó. "Siempre hay alguien más poderoso detrás de una persona poderosa". Así, lo que comenzó como una historia centrada en un líder político terminó ampliándose hacia una red de poder mucho más compleja, reforzando la idea central de que en cualquier sistema, siempre hay alguien moviendo los hilos desde la sombra.

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