6,3 millones de visualizaciones. Hannah Montana demuestra que quien tuvo, retuvo con su especial 20 aniversario

A poco que hayas vivido la (pre)adolescencia en la década de los 2000 seguramente en la televisión estaba puesta en algún momento 'Hannah Montana'. El personaje interpretado por Miley Cyrus fue una de las megaestrellas de Disney en la época y, como se suele decir, quien tuvo retuvo: su regreso en forma de especial por su 20 aniversario ha arrasado en Disney+.

De esta manera, 'Hannah Montana: Especial 20 aniversario' amasó en sus primeros días desde el estreno (el pasado martes 24) la nada desdeñable cifra de 6,3 millones de visualizaciones. Una cifra que la ha situado en el podio de las películas más vistas de la plataforma a nivel global.

Montanamanía

Además, este regreso ha reiniciado el amor por la franquicia. Si nos movemos por el top 10 de Disney+ en España, vemos cómo la película se encuentra en décima posición (en lo que escribo estas líneas). Si bien la serie no aparece en el top, desde la plataforma aseguran que el consumo del catálogo de Hannah Montana ha tenido un crecimiento de 1000 %, con la serie teniendo 500 millones de horas.

Presentado por Alex Cooper, 'Hannah Montana Especial 20 aniversario' mezcla actuaciones en vivo con entrevistas y declaraciones tanto con Miley Cyrus como con el resto de la familia Cyrus, productores de la serie y otros artistas. El especial, además, traía bajo el brazo un nuevo tema, 'Younger You', lanzado el pasado viernes.

No es el único gran regreso musical en streaming estos días. De hecho, para hacernos una idea, si bien la cifra es impresionante no logra estar a la altura del concierto de regreso de BTS en Netflix. Según la plataforma, el concierto de regreso del grupo coreano amasó 13,1 millones de visualizaciones.

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