La cancelación de 'Yuri!!! on Ice' nos partió el corazón. Ahora uno de sus productores desvela por qué la película de Viktor terminó yéndose a la basura

Aunque 'Yuri!!! on Ice' fue el anime que catapultó al éxito a MAPPA como estudio de anime, según pasaban los años se iban alejando más y más de la serie de patinadores. Con el tiempo el estudio iba virando más hacia animes de corte oscuro como 'Chainsaw Man', 'Jujutsu Kaisen' y 'Shingeki no Kyojin', con lo que parecía que la muerte de 'Yuri!!! on Ice' era un secreto a voces.

La oportunidad llegó y pasó

Tras el éxito mundial del anime original, en MAPPA pronto anunciaron que había una película en marcha: 'Ice Adolescente', que se centraría en el pasado de Victor Nikiforov como patinador competitivo. Durante varios años fuimos teniendo pequeños teasers e imágenes, pero tras un silencio atronador finalmente en 2024 se anunció que la película se había cancelado definitivamente.

Desde entonces la película de 'Yuri!!! on Ice' se ha convertido en uno de esos proyectos que los fans se niegan a olvidar (y perdonar), pero todavía sigue habiendo mucho secretismo acerca de su cancelación. Y aunque quizás nunca nos enteremos de todo lo que permeó durante la producción, uno de sus responsables por fin ha desvelado más sobre los motivos de MAPPA.

En una entrevista reciente con AnimeHunch, el productor de 'Yuri!!! on Ice' Hideo Katsumata desveló que a lo largo del desarrollo de la película fueron surgiendo muchos problemas, aunque los mayores fueron de carácter creativo.

"No puedo hablar sobre los detalles, porque algunos incluyen asuntos muy privados. Pero si preguntas si fue algo creativo o un asunto de negocios, las razones parten del lado creativo", aseguró Katsumata. "Ya que fue una animación original, la gente involucrada, incluyendo los creadores y el estudio de animación MAPPA, junto con otros creadores... Surgió una situación en la que se volvió imposible continuar con la producción".

En su momento el comité de producción citó que el desarrollo de 'Ice Adolescence' se había detenido por "varias circunstancias", y parece que la película entró en un infierno creativo del que nunca pudo salir.

Es posible que varios de los creadores quisieran tirar del carro en diferentes direcciones y no se pusieran de acuerdo sobre el tratamiento de la trama, con lo que al final la cosa se fue alargando hasta que a 'Yuri!!! on Ice' se le pasó el arroz. Porque durante la larguísima producción de 'Ice Adolescence' vimos imágenes que parecían de historias muy distintas, tanto de la adolescencia de Viktor como su presente con Yuri, con lo que quizás no se terminaba de decidir si querían una precuela de 'Yuri!!! on Ice', una secuela, o todo a la vez.

Eso sí, aunque Katsumata asegure que la cancelación de 'Yuri!!! on Ice' fue por motivos creativos, desde MAPPA también desvelaron que para ellos el anime no fue un éxito comercial. Así que quizás tampoco había tanto interés económico por salvarlo a pesar de que fuera un fenómeno viral.

