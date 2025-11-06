HOY SE HABLA DE

'Chainsaw Man' se merienda a Yorgos Lanthimos y Ethan Hawke. El Arco de Reze ya lidera la taquilla internacional y sigue acumulando millones

'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' supone un éxito masivo para MAPPA

Chainsaw Man
Si hace unas semanas 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' era la reina absoluta de la taquilla, estos días parece que 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' la está adelantando por la izquierda para convertirse en el nuevo gran taquillazo del momento. 

Aunque con unos números más modestos, la película de 'Chainsaw Man' está funcionando de mil maravillas a nivel internacional, e incluso se ha convertido en la película más taquillera de todo el globo. 

Rezando por más recaudación

El fin de semana de Halloween funcionó de miedo para 'Chainsaw Man' y se ha vuelto a coronar por segunda semana consecutiva como la película más taquillera nivel mundial. En su segunda semana ha visto un descenso en recaudación frente a su estreno, pero aún así durante el fin de semana del 31 de octubre al 2 de noviembre amasó unos 18,6 millones de dólares en 71 mercados. 

Se queda por delante de los 16,3 millones de dólares de 'A pesar de ti', los 15,3 millones de 'Black Phone 2' y los 9,2 millones de 'Bugonia' de Yorgos Lanthimos. Y es que, en total, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' ya lleva acumulados un total de 139 millones a nivel mundial.

Chainsaw Man Arco De Reze

La verdad es que ha sido un fin de semana un poco flojo para la taquilla, especialmente si lo comparamos con los meses anteriores y las películas que lideraban la lista. Pero aún así 'Chainsaw Man' sigue los pasos de 'Kimetsu no Yaiba' y está consiguiendo imponerse a las producciones de Hollywood gracias al interés mainstream en el anime.

Eso sí, en España los números no fueron tan boyantes y 'Chainsaw Man' apenas recogió 244.202 euros, quedando en el séptimo puesto del Top 10 de la taquilla española. Aquí sí que triunfó 'Black Phone 2' por Halloween y 'Los Domingos' y 'La cena' completaron el Top 3 nacional del fin de semana.

