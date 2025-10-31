El Arco de Reze de 'Chainsaw Man' se lo debe todo a 'Antes del amanecer'. Así se inspiró su creador para una de las tramas más descorazonadoras del manga

Después de tres años de espera tras la primera temporada del anime, 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' ha llegado con fuerza para continuar la historia de Denji (y encima lo ha hecho con unos números tremendos en taquilla).

Aunque pronto se convierte en un festival de acción y combates desenfrenados, el arco de Reze también tiene su lado más emocional y contemplativo. Y lo cierto es que no habría existido de no ser por lo mucho que impactó 'Antes del amanecer' al mangaka Tatsuki Fujimoto.

Momentos que duran una vida

En 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze' la vida de Denji da un giro radical cuando conoce a una chica llamada Reze. Hasta entonces Denji se había conformado con sobrevivir y estar agradecido por tener un techo y comida asegurados con su trabajo como cazador de demonios, pero por fin tiene un pequeño vistazo de lo que podría ser una vida normal para un chico de su edad.

Muchos de los momentos más íntimos y emotivos de la película (y del arco en el manga) vienen inspirados por 'Antes del amanecer', el clásico protagonizado por Ethan Hawke y Julie Delpy. Según reportan desde AnimeHunch, la película romántica impresionó muchísimo a Fujimoto cuando la vio por primera vez, especialmente en la manera en la que "la distancia emocional entre un hombre y una mujer disminuye gradualmente".

La escena en la que los protagonistas de 'Antes del amanecer' escuchan música juntos en la cabina de la tienda de música terminó inspirando el primer encuentro entre Denji y Reze, cuando ambos se refugian en una cabina telefónica para protegerse de la lluvia.

Para Fujimoto fue una escena clave, en la que los protagonistas se acercan física y emocionalmente y su vínculo se estrecha sin palabras. Y con el tiempo consiguió homenajear el icónico momento entre Hawke y Delpy mientras trasladaba esa intimidad a sus propios personajes con esa distancia reduciéndose en una sola escena... Aunque cambió una cabina por otra.

A pesar de que la relación entre Denji y Reze es muy corta, es un torbellino lleno de este tipo de momentos íntimos. Como la noche que pasan en el instituto o sus citas cortas, en las que a pesar del poco tiempo que llevan juntos forman un lazo tremendamente profundo que deja a Denji con la ilusión de lo que podría ser su vida si no fuera Chainsaw Man.

