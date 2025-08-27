El creador de 'Cowboy Bebop se encontró con un problema inesperado a la hora de hacer 'Lazarus': tenía demasiado dinero

Este 2025 ha marcado el regreso de Shinichiro Watanabe al mundo del anime con 'Lazarus', una nueva serie de ciencia ficción centrada en un grupo de agentes que deben encontrar a un científico antes de que su medicamento mate a todos aquellos que lo han consumido alguna vez.
'Lazarus' ha sido todo un desafío para Watanabe en muchos frentes, pero la falta de dinero y presupuesto no ha sido uno de ellos. Quizás, de hecho, un gran presupuesto le ha traído demasiados quebraderos de cabeza.
No es fácil contentar a todo el mundo
'Lazarus' ha dividido a los fans de Watanabe, y su abrupto final no ha convencido del todo a quienes esperaban una nueva obra a la altura de 'Cowboy Bebop' o 'Samurai Champloo'. Aún así, Watanabe sí que está contento con su obra, y defiende que "hizo lo mejor que podía con las condiciones que tenía".
Su nuevo anime ha sido diferente a los anteriores porque principalmente iba dirigido al público internacional. Específicamente ha sido una co-producción con Estados Unidos, animado desde MAPPA y con la colaboración de Adult Swim. Es por esto que 'Lazarus' tenía un presupuesto muchísimo más alto que sus anteriores animes, pero tener tanto dinero a su disposición también supuso muchos desafíos para el equipo.
"La parte difícil es decidir cómo usarlo con eficiencia. Y es verdad que cuanto mayor es el presupuesto, más problemas hay", bromeó Watanabe en una entrevista con Amazon Japan."Creo que conseguimos superar esos problemas, y terminar todo de algún modo".
Tener un gran presupuesto a mano también le abrió puertas que no se habría podido plantear antes. Como su colaboración con Chad Stahelski, el director de 'John Wick', que además es muy fan de Watanabe y le dijo que el dinero no era un problema.
"Cuando estaba trabajando en este anime de acción [Lazarus], quería que se sintiese moderno", continuó Watanabe. "Contacté con 87Eleven, el equipo de acción más guay que hay ahora mismo, quienes manejaron las escenas de acción de la película de Keanu Reeves, 'John Wick'. Les contacté, incluso aunque pensaba que no iban a poder ayudarme...Y resulta que eran fans de mis anteriores trabajos, como 'Cowboy Bebop' y 'Samurai Champloo'. Accedieron a diseñar las secuencias de acción del 60 o el 70% de los episodios"
Sobre si 'Lazarus' tendrá una secuela, por ahora la cosa sigue en el aire. Lo cierto es que el anime de ciencia ficción todavía tiene muchas oportunidades para seguir creciendo y desarrollar a sus personajes con más historias. Y, lo que es más importante, el propio Watanabe parece estar abierto a una segunda temporada, algo bastante inusual en él. Tendremos que ver cómo sigue la cosa y si no ha terminado desencantado con esta experiencia.
