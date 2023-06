El Doctor Octopus se reencarna en una adolescente japonesa: el manga spin-off de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' ya está en marcha (y se podrá leer gratis)

Por fin se ha estrenado 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' y viene pisando fuerte con un éxito atronador en taquilla y sus más de 200 hombres araña. Todavía nos queda esperar unos meses más hasta la segunda parte, y como la espera se va a hacer más larga que un día sin pan por lo menos lo que tenemos prácticamente encima es un spin-off manga directo desde la Shonen Jump.

My Spider-Man Academia

No es la primera vez que los superhéroes americanos se pasan al manga (ni va a ser la única), y aunque en la primera 'Spider-Man: Un nuevo universo' ya tuvimos a Peni Parker, esta vez vamos a explorar otro rinconcito del multiverso. Este spin-off en concreto se llamará 'Spider-Man: Octopus Girl' y estará centrado en Otto Octavius... quien se ha reencarnado en una estudiante de secundaria japonesa llamada Otoha Okumatiya.

Así que metiendo en la batidora una buena base de manga isekai con toques de 'Superior Spider-Man' llegamos a este nuevo spin-off. Para no salirnos del género de superhéroes, los encargados de 'Spider-Man: Octopus Girl' son Hideyuki Furuhashi y Kōto Bette, que ya han trabajado juntos en el spin-off 'Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals' para la serie de 'Boku no Hero Academia'.

Todavía queda por ver cómo son las aventuras en el instituto de Otoha (y si le da por volver a eso de ser supervillana como en su vida anterior), porque no se ha dejado ver mucho más del manga además de una primera imagen.

'Spider-Man: Octopus Girl' comenzará a publicarse el próximo 20 de junio en la revista Shonen Jump+ de Shueisha, así que podremos leerlo de manera gratuita a través de Manga Plus, donde cada semana se van actualizando los mangas de la editorial.

En Espinof | Las plataformas de streaming donde podemos ver anime en España (y las mejores series y películas que podemos encontrar en cada una)