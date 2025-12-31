Si empiezas a ver esta maravillosa película de anime a las 10 de la noche en Nochevieja, llegarás justo a tiempo para celebrar su décimo aniversario en 2026

Cada uno tiene sus propias tradiciones de Nochevieja, pero en algunas casas nunca puede falta una buena película para acabar bien el año... O empezarlo. En 2026 llegan algunos aniversarios clave del mundo del cine, y si queremos empezarlo por todo lo alto aquí os dejo una opción muy emotiva y maravillosa para crear una nueva tradición de año nuevo.

Una conexión que cambia el mundo

Aunque cada vez es más habitual tener bombazos en taquilla con películas de anime como 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze',, ha sido un camino muy largo para que la animación japonesa consiga ese estatus "mainstream". Y, sin duda, una de las películas de anime que ayudaron a cambiar el chip de mucha gente fue 'Your Name' de Makoto Shinkai.

'Your Name' sigue a Taiki, un adolescente de Tokio, y Mitsuha, una chica que vive en un pueblecito y odia su vida rural. Por alguna razón, a veces se despiertan en el cuerpo del otro y la conexión entre los dos se va volviendo más intensa, y un cometa que solo pasa cada cientos de años cambia sus vidas para siempre.

La película de Shinkai se estrenó en 2016 en Japón y dura 1 hora y 50 minutos, así que si comenzamos a verla a las 22:10 el 31 de diciembre, según acaben los créditos estaremos dando la bienvenida al año nuevo y el décimo aniversario de 'Your Name'. Por suerte, además es una película bastante accesible en streaming y la tenemos disponible en el catálogo de Movistar Plus+, en AnimeBox, y también para alquilar en Amazon Video y Rakuten TV.

Así que si no tenemos ningún plan específico para Nochevieja y nos preocupan las campanadas, podemos pasar las últimas horas de 2025 con Taiki y Mitsuha. Que además volverán a la pantalla grande en 2026 para celebrar su décimo aniversario, aunque empezamos a homenajear a Makoto Shinkai un poquito antes desde casa.

En Espinof | Las 22 mejores películas de anime de la historia que ver en streaming. Entre clásicos imprescindibles, las obsesiones de Hayao Miyazaki y la magia de Makoto Shinkai

En Espinof | Aquí van 5 encantadores animes si te gustan los gatos, y dónde los puedes ver en streaming para que no te falte tu dosis de michis