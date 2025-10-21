Este isekai clásico regresa después de 30 años. Un anime de fantasía con mechas y magical girls que sentó cátedra y tiene un remake en marcha

Últimamente estamos viendo una explosión de remakes de animes clásicos, empezando por 'Ranma 1/2' y 'Anne Shirley', pero ahora el fenómeno también llega a los isekai de fantasía con uno que marcó un antes y un después: 'Magic Knight Rayearth'.

Tres chicas y un destino

'Magic Knight Rayearth' se estrenó en su momento en España con el título de 'Luchadoras de leyenda' y seguía a tras estudiantes de instituto que un día son transportadas mágicamente a otro mundo. Allí se les encomienda la misión de rescatar a una princesa y cumplir una antigua leyenda, para lograrlo deben encontrar sus armas mágicas y aprender usarlas, al más puro estilo magical girl.

Aunque para competir con otras series del momento como 'Sailor Moon', 'Magic Knight Rayearth' también dio mechas a sus heroínas, convirtiéndose en un anime shojo icónico que revitalizó el género fantástico en su momento.

Desde entonces ha llovido mucho y las CLAMP han trabajado en un buen puñado de obras, como 'Chobits' o 'Sakura, cazadora de cartas'. 'Magic Knight Rayearth' se publicó entre 1993 y 1996 y tuvo un anime de 49 episodios que se estrenó en 1994, y ahora le llega una nueva oportunidad con un remake.

'Magic Knight Rayearth' quiere regresar con fuerza y un nuevo look, y se espera que el nuevo anime se estrene a lo largo de 2026. Por ahora ya hemos podido ver un nuevo visual centrado en Hikaru, Umi y Fu, y es muy posible que durante los próximos meses podamos ver un tráiler bien completo.

TMS Entertainment se está ocupando de la producción del reboot, aunque por ahora no se han dado demasiados detalles sobre el equipo creativo ni el reparto. Aunque viendo que 'Ranma 1/2' ha recuperado a gran parte de los actores de voz originales, quizás 'Magic Knight Rayearth toma la misma ruta.

En cualquier caso, la llegada del remake es una buenísima noticia para los fans de la fantasía, de las CLAMP y de los buenos isekai. Especialmente en un género que cada vez está más desgastado y tira de giros un tanto ridículos para atraer a los espectadores (te miro a ti, "Me reencarné en una máquina expendedora"), 'Magic Knight Rayearth' puede ser el soplo de aire fresco que los animes isekai actuales necesitan para recordarnos por qué viajar a otro mundo puede ser una experiencia mágica.

