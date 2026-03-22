Hayao Miyazaki rindió homenaje a 'Dragon Ball' en una escena de la película más exitosa de Studio Ghibli

Estrenada en 2001, 'El viaje de Chihiro' es una de las películas más bellas y más icónicas de Studio Ghibli. Hayao Miyazaki ha hablado a menudo de sus inspiraciones para la historia, incluyendo 'Alicia en el País de las Maravillas', pero además la película del estudio japonés también rindió homenaje en la franquicia 'Dragon Ball' con una escena concreta de acción.

La inspiración para los poderes de Yubaba

La película de Studio Ghibli sigue a Chihiro, una niña que se queda atrapada en el mundo de los espíritus y debe encontrar la manera de rescatar a sus padres y poder volver a su mundo. 'El viaje de Chihiro' se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia (ahora es la segunda, superada por 'Your Name') y ganó el Óscar de mejor película de animación (el primero para Ghibli y Miyazaki). Todavía hoy es el mayor éxito del estudio japonés.

Un maravilloso festival de referencias a la cultura y la mitología japonesas que sigue levantando pasiones entre sus fans y que sigue dándonos sorpresas décadas después de su estreno. Hoy nos remontamos al año 2022, cuando Studio Ghibli organizó un evento especial online en el que respondió cuestiones de los fans sobre sus producciones.

Una de las preguntas que surgieron fue si 'El viaje de Chihiro' había estado inspirada por 'Dragon Ball' en una escena concreta. Si has visto la película seguro que sabes cuál es: gira en torno a Yubaba, una bruja muy poderosa que regenta la casa de baños donde acaba Chihiro. En un momento concreto, Yubaba lanza unas bolas de energía con sus manos a otro personaje, de una manera muy similar a las esferas de energía que aparecen en los combates de 'Dragon Ball'.

Desde Studio Ghibli confirmaron que, efectivamente, esa técnica de Yubaba es un homenaje directo a la famosa obra de Akira Toriyama y también compartieron un storyboard inédito de la mano de Hayao Miyazaki en el que se puede leer: "Estilo Dragon Ball".

Según explicó Hayao Miyazaki a su equipo, Yubaba es una anciana que puede nadar en el agua y volar, por lo que le parecía de lo más natural que la señora tuviera algún tipo de habilidad mágica como disparar energía con sus manos. En concreto, el cineasta japonés quería que sus animadores se fijasen en la animación de los efectos de 'Dragon Ball' y por eso hizo esta anotación para dejar clara la referencia.

Los creativos de Studio Ghibli respondieron muchas preguntas de los fans, y naturalmente también surgió el tema de si Chihiro y Haku volverían a reunirse después de los eventos de la película. Sobre eso, desde el estudio solo dejaron caer lo siguiente: "Si ella alguna vez viene de visita..."

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